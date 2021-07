Tragedie în China: Un hotel s-a prăbușit! Numărul celor prinși sun dărâmături a fost mai mare decât s-a crezut inițial.

Confuzia a rezultat din faptul că în hotel se aflau și persoane care nu își înregistraseră șederea acolo.

Şaptesprezece persoane au murit în urma surpării parţiale a unui hotel în oraşul chinez Suzhou (est), potrivit presei oficiale chineze, relatează Reuters.

În total, 23 de oameni au fost găsiţi între dărâmături, dintre care şase au supravieţuit.

Guvernul provinciei Jiangsu, în care se află Suzhou, a anunţat o anchetă în vederea stabilirii cauzelor surpării.

Trebuie precizat că hotelul era unul nou, fiind pus în activitate în 2018.

O anchetă preliminară a constatat însă că prăbușirea hotelului a fost provocată de modificarea structurii clădirii de către proprietar, potrivit Global Times, citat de BBC.

Locuitorii din zonă spun că în ultimii ani imobilul a suferit mai multe transformări. „Clădirea avea doar trei etaje, dar de-a lungul anilor au adăugat etaje suplimentare”, a declarat un rezident pentru presa Red Star News, citat de BBC.

Guvernul provincial Jiangsu a declarat că o echipă de anchetă analizează accidentul, adăugând că „vinovații” se vor confrunta cu acuzații penale.

Inițial se credea că erau 18 persoane în hotelul cu 54 de camere, în momentul prăbușirii, dar ulterior s-a descoperit că în interior erau și cinci oaspeți neînregistrați.

Din cele șase persoane găsite în viață, cinci sunt rănite grav, dar în stare stabilă, iar un supraviețuitor nu a suferit nicio rană în urma prăbușirii imobilului.

Anul trecut, 29 de persoane au murit după prăbușirea unui hotel în provincia Fujian. Anchetatorii au descoperit ulterior că există „probleme grave” în construcția hotelului, se arată într-un raport din Xinhua, citat de BBC.

