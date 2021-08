WTA a dat publicității noul top al jucătoarelor de tenis, iar Simona Halep a pierdut teren în fața celorlalte sportive. Mai exact, potrivit ultimelor informații, sportiav a ieşit din Top 10 WTA în clasamentul live, după ce a pierdut cele 190 de puncte câştigate în 2019 la turneul de la Toronto, la care a ajuns în sferturile de finală.

Astfel, în acest moment, Halep ocupă locul 13 WTA şi această poziţie va fi oficializată lunea viitoare. Amintim faptul că, având în vedere noul clasament, jucătoarea română va părăsi, astfel, Top 10 după 373 de săptămâni de prezenă neîntreruptă în primele zece jucătoare ale lumii.

Simona Halep a intrat în Top 10 WTA la 27 ianuarie 2014 şi este pe locul al optulea în ceea ce priveşte longevitatea între primele zece jucătoae, din noiembrie 1975, când a fost dat publicităţii primul clasament WTA.

Simona Halep revine în circuit

După ce a suferit o accidentare la gleznă în cadrul turneului de la Roma, de pe data de 12 mai și până în prezent, Simona Halep nu a mai jucat deloc. Totodată, aceasta a renunțat și la turnee importante precum Roland Garros, Wimbledon şi Jocurile Olimpice, din cauza accidentului.

Totuși, de săptămâna viitoare, Simona Halep se reîntoarce în forță. Sportiva română va participa, săptămâna viitoare, la turneul canadian de categorie WTA 1.000, care în acest an se va desfăşura la Montreal, unde a primit un wild card.

Amintim faptul că în urmă cu câteva zile, Simona Halep și Toni Iuruc s-au logodit în mare secret, nunta urmând să aibă loc în curând.

„E foarte frumos (n.r. inelul de logodna) si-l port cu mandrie si cu placere. A fost un moment deosebit! In trecut ziceam ca o sa fie un moment mai banal, asa, dar nu a fost deloc asa. Impactul a fost mare, am fost emotionata si ma bucur foarte mult sa-l am pe Toni alaturi de mine.

Am plecat la un drum frumos. Da, asa este, ne-am logodit! Ma bucur pentru ca am facut pasul deja, este un moment foarte foarte frumos din viata mea”, declara Halep.