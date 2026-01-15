Într-un context dominat de discuții despre majorări de prețuri, Editura de carte contrabalansează prin reduceri consistente, transformând ianuarie în cea mai accesibilă lună pentru achiziția de cărți.

Campania a fost lansată pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii, promoțiile fiind valabile până la finalul lunii ianuarie 2026

Oferta promoțională include titluri reduse cu peste 60%, astfel că multe volume pornesc de la prețul de 10 lei.

Printre titlurile aflate în promoție se regăsesc volume dedicate istoriei recente a României și a lumii, precum: Portret neretușat – Nicolae Ceaușescu, 23 August 1944, legende și adevăr. Controverse și evaluări, Churchill și Tito, La est de Cortina de Fier sau Cei mai mari vizionari care au schimbat lumea. O selecție ideală pentru cititorii pasionați de evenimente, personalități și perspective care au modelat secolul XX.

Comenzile de minimum 150 de lei beneficiază de transport gratuit. În plus, dacă adăugați în coș cel puțin o revistă Evenimentul Istoric, livrarea devine gratuită indiferent de valoarea totală a comenzii.