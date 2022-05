Și cum Eldorado-ul zillor noastre este video streamingul Ruxandra are de gând să construiască platformă ce va livra conținut unic și de înaltă calitate pentru antreprizele Over The Top, de tipul Netflix, Amazon sau HBOGO.

Cum stăm cu piața

Capital: – Aveți studii în Franța, aveți, de asemenea, o vastă experiență antreprenorială, ați jucat în scurt și lung-metraje, sunteți soție și mamă. Cine este cu adevărat Ruxandra Șerban?

Ruxandra Șerban: – Sunt o femeie care iubește viața și oamenii, care dorește să își trăiască viața din plin, care dorește să fie cea mai bună versiune a ei, care dorește să se realizeze și să se bucure de viață, care dorește să își îndeplinească visele , care dorește să “nu facă degeaba umbră Pământului”, care dorește să aibă o contribuție în lumea asta. Sunt o femeie care își doreste sa lase copiilor ei o lume mai bună.

C: – Ca antreprenor și specialist în conținut și comunicații, ce ne puteți spune despre stadiu actual al pieței în România? Dar în Franța?

R.Ș: – Ambele piețe au, bineînțeles, avantaje și dezavantaje și sunt în stadii diferite de avansare, ceea ce este normal. Din punctul meu de vedere, România are un potențial uriaș de dezvoltare, însă trebuie să acționăm toți cei implicați in economia acestei țări (atât cei din mediul privat, cât și cei din mediul public) în mod strategic, coerent, matur și onorabil. Romania are absolut tot ce îi trebuie: oameni bine pregătiți,resurse importante, susținere din partea Uniunii Europene…. trebuie doar să vrem și să ne luăm rolul în serios.

Piața din Franța este una mult mai funcțională față de cea din România: găsim mult mai multe tipuri de produse și de servicii, oferta este mai exhaustivă; se produce mai mult în Franța, este o dinamică mai mare.

România și-ar putea atinge potențialul într-un mod organic, care ar propulsa-o printre jucătorii-cheie din estul Europei. Suntem capabili să o facem… trebuie doar să vrem și să acționăm în direcția aceasta.

C: – Ați deschis, în 2016, un birou al companiei dvs, Erka, la Paris. Cum îi văd oamenii de afaceri francezi pe antreprenorii români?

R.Ș: – Îi văd ca pe orice alt antreprenor… problema este că nu prea au ocazia să cunoască antreprenori români, pentru simplul motiv că sunt foarte puțini. În afară de UiPath care este cât de cât cunoscut de antreprenorii din tehnologie, nu cred că patronii francezi sunt capabili să citeze o singură marcă (un singur brand) românesc. Este adevărat, despre Dacia se știe probabil că ar avea ceva legătură cu România, dar este văzută ca o marcă Renault.

Revenind la UiPath, am observat că de fiecare dată când o companie românească reușește în afara granițelor, se pune problema schimbării naționalității acesteia. UiPath a fost o companie românească la început, dar a devenit destul de rapid o companie americană. Oare de ce?

Consider că atât pentru antreprenorii români, cât și pentru autorități, depășirea granițelor de către companiile românești ar trebui să fie un imperativ. Când o companie românească reușește, aceasta devine un vector de imagine pentru România și pentru români, și nu numai. Reușita unei companii românești înseamnă imagine pentru România și români, înseamnă capitalizare locală, capitalizare financiară și capitalizare intelectuală. Iar dorința mea este să scot în evidență companiile românești, antreprenorii români, să aduc un plus României. Avem motivație, dar e nevoie de mai mult focus pe recunoașterea expertizei românești în domeniile în care piața globală ne arată că excelăm.

Filmul, un vârf de lance

C: – Erka a fost partener pentru mai multe pelicule independente turnate în România. Ce v-a îndemnat în această direcție? Care a fost, mai exact, contribuția Erka în cazul acestor proiecte?

R.Ș: – Da, într-adevăr… Erka a susținut producția și lansarea mai multor pelicule cunoscute deja de publicul larg: Love Building (lung metraj), Alt Love Building (lung metraj), Să mori de dragoste rănită (scurt metraj), Două Lozuri (lung metraj), Secretul lui Zorillo (parodie, lung metraj). Secretul lui Zorillo este din 23 aprilie pe marile ecrane, dar, ca și celelate lung metraje în care ne-am implicat, va fi disponibil în cursul acestui an pe Netflix.

De asemenea, avem un alt proiect în curs: Vineri 3, o trilogie regizată de Rareș Abraham, care se află în post-producție și pe care ne-am propus să o lansăm la sfârșitul anului.

Alte proiecte de care sunt mândră și care ne arată tuturor celor implicați că munca de echipă pe care am depus-o împreună își aduce roadele sunt scurt metrajele Remisivir și Matilda, în regia lui Bobby Bărbăcioru, care au reușit să câștige la World-Fest Houston International Film Festival Remi de Aur și respectiv Remi de argint.

Ceea ce am făcut? Ne-am folosit de capabilitățile agenției Erka și am implicat clienți, furnizori, parteneri în producțiile respective. Am avut marea satisfacție să văd că absolut toți clienții agenției ne-au urmat și le mulțumesc pentru aceasta.

De puțin timp, la Erka am dezvoltat o nouă axă de business și anume promovarea brandurilor prin film. Filmul are ceva magic și oferă multe posibilități de promovare: plasarea de produse în film, crearea de content video cu actorii din film, influence marketing, campanii de co-brading: produse derivate, organizarea de proiecții de film în orașele în care nu există cinematografe etc..

Spre El Dorado…

C: – Acum, vă orientați către o zonă care este considerat un El Dorado pentru mulți ani de acum încolo: producția de conținut pentru platformele media over – the – top (de tip Netflix sau Amazon). Care este mai exact planul dvs?

R.Ș: – Planul meu este sa aduc bani din vest spre est… Serios acum… Îmi propun să profit de ecosistemul de finanțare occidental și să co-construiesc în jurul platformelor artistice din Paris, din București și din Varșovia, cu scopul de a deveni numărul 1 în producția de filme de ficțiune din Europa de Est și având la bază culturile și visele noastre, ale est-europenilor. Filmul este un liant special între spații și orizonturi culturale diferite, dar și un facilitator de business extraordinar. Trebuie găsit doar instrumentul care să conecteze aceste energii ale profesioniștilor filmului din estul Europei în zona de videostreaming.

C: – După nume, ”Vent d’est ”, nu numai că poate sta cu fruntea sus lângă sintagme binecunoscute precum ”Un certain Regard”, dar ne spune că noua societate va avea cartierul general în Franța. Veți apela la fonduri europene sau sau alte forme de finanțare, poate ceva business angels?

R.Ș: – Vent d’est va fi o adevărată platformă de producție de film, bazată pe investiții private. Bineînțeles, vom fi deschiși către orice tipuri de fonduri care vor fi accesibile pentru noi, dar nu îmi construiesc planul de business bazându-mă pe fondurile europene sau pe alte fonduri publice. Nu am făcut-o nici până acuma. Cred în conceptul pe care se fondează Vent d’est, și anume un start-up inovator care îi poate co-interesa pe cei care înțeleg potențialul de creștere în următorii ani a acestei piețe încă neexploatate suficient.

C: – Aveți deja proiecte de produse (conținut) de livrat către OTT-uri? Și dacă da, dezvăluiți-ne câteva dintre acestea…

R.Ș: – Da… mai multe. Primul este parodia “Secretul lui Zorillo”, care va fi pe Netflix anul acesta. De asemenea, trilogia “Vineri 3”, care a fost filmată în totalitate și este în post-producție.

Urmează Remisivir, Matilda, Academia de film, ale caror filmări urmează să le reluăm până la sfârșitul anului. Mai sunt și altele, dar deocamdată acestea sunt cele despre care pot să vorbesc și care sunt în stadii destul de avansate.

C: – Care va fi elementul diferențiator al producțiilor dvs., element ce ar putea asigura succesul pe platforme de genul Netflix?

R.Ș: – Sunt mai multe. Vom pune în lumină povești ale căror rădăcini se găsesc în cultura noastră, în cultura romanească și, mai larg, în cultura est-europeană. Vom fi prima fabrică agilă de producție de filme inspirate din povești est-europene. Vom lucra cu oameni foarte buni (actori de excepție etc), vom folosi agilitatea și vom beneficia de costurile reduse pe care România, față de alte țări din vest, le oferă. Creativitatea este unul dintre atuurile românilor, dar și capacitatea de adaptare la orice context.

CONAF merge la Paris

C: – Ați și jucat în câteva filme. Veți continua să mergeți și pe acest drum?

R.Ș. – Categoric. Și continui să mă instruiesc pentru asta: am urmat cursurile organizate de Cours Florent și de Studio Acting din Paris, cânt în fiecare săptămână cu un chitarist român care locuiește la Paris, joc în filme de fiecare dată când am ocazia. Nu am avut timp până acuma să merg la castinguri și să mă înscriu la agenții de casting, dar… cine știe? Poate nu am nevoie 🙂

C: – Știu că urmează să înființați la Paris, împreună cu CONAF România, o antrepriză numită CONAF Paris. Dezvăluiți-ne câte ceva din acest nou proiect și țintele acestuia…

R.Ș: – Da… Conaf – Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin este cea mai puternică confederație din România, care promovează și susține antreprenoriatul, susține dezvoltarea ecosistemului de business din România și acționează ferm și într-un ritm foarte susținut în relațiile cu autoritățile publice, apărând interesul antreprenorilor. Conaf are în componența sa 2 federații, 10 patronate, 5 asociații, 19 sucursale și peste 3.000 de companii.

De Ziua Iei, urmează să organizăm împreună o prezentare de modă la Paris, cu costume românești prezentate de 20 de antreprenoare din România. Evenimentul va fi găzduit de Ambasada României la Paris și de ICR Paris, iar costume tradiționale românești vor fi puse la dispoziție de Flori de ie. De asemenea, dorim ca până la sfârșitul anului să organizăm o misiune economică la Paris și/sau la Nisa. Astfel abordarea antreprenorială feminină din România poate deveni mai transparentă și mai conectată la dinamica intensă a pieței franceze .

C: – Suntem convinși că, dacă veți avea produse de top, succesul va fi asigurat pe video streaming, dar care este metoda prin care veți putea finanța aceste filme?

Capital privat, implicarea altor antreprenori europeni și americani în business, care au aceleași valori ca mine și aceleași obiective: să aducă în lumină calitățile și frumusețile românilor, dar și ale est-europenilor și care doresc să facă o diferență.