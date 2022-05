Într-un interviu anterior am discutat despre criza de pe piața de energie și despre cum va face față România acestei perioade, iar acum am atins un subiect la fel de interesant, mediul privat. Remus Hîrceagă, Partener ERA România, ne-a vorbit despre soluțiile pe care le au antreprenorii români în aceste vremuri tulburi.

Cum se pot orienta companiile în această criză? Când văd că le cresc tarifele la energie electrică, care ar fi primul pas pe care ar trebui să îl facă?

Să se gândească foarte atent asupra acestui aspect și să nu se bazeze pe plafonarea actuală de preț. Cred în faptul că într-un viitor nu prea îndepărtat, fiecare dintre noi, indiferent că vorbim despre persoane fizice sau juridice, va trebui să își producă energia pe care o consumă. Da, nu cred că vor mai exista furnizori de energie. Pe termen lung, companiile trebuie să-și răspundă la întrebarea: Cum pot să-mi produc enegia (regenerabilă) de care am nevoie? Pe termen scurt, să vorbească cu un consultant în domeniu pentru a înțelege mai bine provocările. Energia a devenit un mediu complex în care este dificil să te descurci singur, suportul este foarte important pentru a înțelege regulile jocului și mai ales pentru a evita deciziile eronate, dezastruoase pe termen scurt, mediu sau lung.

În această perioadă dificilă, Expense Reduction Analysts, compania în care activați, vine ca o soluție optimă pentru a reduce costurile non-esențiale. De ce este ERA expertul potrivit în această criză?

Așa este, doar că în acest moment, având în vedere situația din Ucraina, criza energetică, criza sanitară, etc., cred că avem de-a face cu probleme majore pe orice “supply-chain” și ERA este o opțiune foarte valoaroasă pentru companii, prin simplul fapt că taxele ERA sunt plătite exclusiv la succes, adică fără risc pentru client.

Care este momentul în care o companie ar trebui să solicite serviciile unor experți precum ERA? Ce fel de companii vin către dumneavoastră?

Având în vedere faptul că serviciile ERA sunt plătite exclusiv pe bază de succes și că prin contractul nostru nu obligăm cu nimic clientul, cred că majoritatea companiilor ar trebui să solicite serviciile ERA. Nu exagerez, având in vedere faptul că pot beneficia de consultanță gratuită chiar dacă nu sunt proiecte active în derulare, având o viziune per ansamblu, permanentă și obiectivă asupra industriei respectivei categorii de cost.

Companiile care vin spre noi sunt în general cu producție și bugete relativ mari pentru energie, dar nu numai. Avem în portofoliu de la producători de cabluri, polistiren sau mobilă, agricultură, panificație, bănci până la lanțuri de benzinării, retaileri sau firme de servicii logistice sau de securitate.

Pare că ERA ar fi soluția ideală pentru antreprenorii cu afaceri mici și mijlocii. Ei de ce apelează mai rar la astfel de servicii?

Aveți dreptate. În momentul în care am devenit partener în această firmă, am fost convins că vom livra servicii de calitate în special către antreprenorii români. Am fost surprins să constat că mult mai interesate de serviciile ERA sunt corporațiile. De multe ori este vorba de ego (noi, românii, avem în general impresia că le știm pe toate), dar cred că este vorba și de lipsa experienței în a lucra cu consultanți, de impresia falsă că aceștia nu aduc valoare. Mai este și varianta că antreprenorii se bazează pe părerea a tot felul de persoane apropriate sau/și de încredere care le “vând gogoși”. Altfel spus, antreprenorii nu știu ce nu știu și, din păcate, multă expertiză valoroasă nu ajunge la ei pe masă, ceea ce îi face mai puțin competitivi.

În cazul ERA, este și mai bizar, pentru că fiind plătiți exclusiv la succes, nu au nevoie nici măcar de buget. Ei bine, CXO (Chief Experience Officer) din cadrul companiilor mari înțeleg și apreciază acest avantaj și „profită” la maximum. Posibil ca antreprenorii să considere că extra profiturile pe care consultanții ERA le pot genera, pot să le obțină și fără ERA, și atunci procedează ca atare. Poate este vorba și de educație (inclusv financiară). Oricum ar fi, consider în continuare că antreprenorii sunt cei care au cel mai mult nevoie de serviciile ERA, având în vedere că mulți dintre ei se confruntă cu probleme de cashflow, modelul și propoziția de valoare ale ERA potrivindu-se ca o mănușă acestora.

„Optimizare de costuri” sună pentru mulți ca un concept cu o conotație negativă. Cât de tare resimt persoanele dintr-o companie acest proces?

Mă bucur să aud această întrebare. Unul dintre principalele avantaje pe care-l aduce o colaborare cu ERA este faptul că toată munca o fac consultanții ERA. Practic putem implementa un Proiect de Succes în maxim 4 ore, cea ce înseamnă un ROI (Return of investment/Rentabilitatea investiției) pe oră extrem de profitabil. Calculul este foarte simplu, din punct de vedere financiar o colaborare cu noi face toți banii. Din punct de vedere modus operandi, depinde foarte mult de persoanele din cadrul proiectului. Majoritatea sunt deschise, cooperante, cea ce generează rezultate semnificative.

Trebuie să recunosc că există și persoane care „se tem” de noi, au un sentiment de respingere, considerând, în mod total fals, că le denigrăm cunoștințele sau expertiza. Și mai rău, unele persoane consideră că implementarea unui proiect de succes conduce la situația în care „imaginea mea de profesionist e afectată sau mă dă șeful afară”. Nimic nu poate fi mai fals. Din păcate, am întâlnit această atitudine și de partea cealaltă a baricadei, adică sponsorul proiectului consideră că nu are nevoie de persoanele din firma care lucrează cu noi pentru că nu obțin rezultate mai bune fără suportul ERA. Este o abordare la fel de greșită, o implementare de succes înseamnă o abordare mixtă și o colaborare de calitate între reprezentanții companiei și consultanții ERA.

ERA are francize deschise în toată lumea. În cazul în care se realizează un schimb de informații între experții din țări diferite: ați observat până acum o caracteristică tipic românească când vine vorba de companiile românești și felul în care își drămuiesc banii?

Da. Multe dintre persoanele de conducere sau antreprenorii companiilor românești nu știu ce nu știu și nici nu doresc să știe ce nu știu. Sunt țări în care managerii și antreprenorii lucrează în simbioză cu mulți consultanți în domeniu, aceștia din urmă fiind considerați centre de profit. În țări ca a noastră, de foarte multe ori consultanții sunt considerați centre de cost. Iar când consultanții sunt plătiți (în cazul ERA) exclusiv pe bază de succes, este de-a dreptul hilar să consideri aceste servicii un centru de cost.

Dată fiind criza sectorului energetic, ce sfat ați avea pentru antreprenorii români? Ce să facă sau, din contră, să nu facă în niciun caz?

Noi, românii, suntem povestitori înrăiți și înclinăm să le știm pe toate. Vorba unui prieten de-ai mei: “Ai observat că toți experții în Covid-19 au devenit peste noapte experți militari?”

Energia este un subiect crucial și pe termen lung. Este foarte important ca firmele să colaboreze cu un consultant local expert în domeniu. O să obțină o vedere per ansamblu asupra a ce se întâmplă, oportunități și mai ales amenințări, care să-I sprijine să-și facă o strategie energetică pe termen scurt, mediu și lung. Bineînțeles, în funcție de consumul energetic și de posibilitățile financiare ale companiei respective. Sfatul meu ar fi să nu ia în considerare ajutoarele de la stat (limitate și pe termen scurt), opiniile neavizate și/sau subiective ale celor care nu sunt în domeniu.