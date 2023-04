În plus, și mai puțini știu că unul dintre cele consumate soiuri de avocado din lume este Hass avocado. Când este tânăr, acesta are o culoare verde. Când ajunge la maturitate și este bun pentru consum, are o culoare mai închisă, aproape neagră. Pielea acestui tip de avocado este groasă și aspră, iar pulpa lui este galbenă.

De-a lungul timpului a devenit unul dintre cele mai cunoscute și comercializate soiuri de avocado din lume. Dar este posibil ca un arbore mic de avocado Hass să crească din sâmburele unui avocado Hass pe care l-am mâncat?

Arborele de avocado înflorește o dată pe an. În mod normal, această înflorire are loc primăvara. Acum, un fermier care cultivă arbori de avocado explică într-un videoclip postat pe YouTube de ce o sămânță de avocado Hass nu poate deveni un arbore de avocado Hass.

Avocado nu seamănă cu multe dintre fructele pe care le cunoaștem

El spune că avocado nu seamănă cu multe dintre fructele pe care le cunoaștem: adică dacă plantezi sămânța de avocado, nu obții o varietate de fructe. La fel și în cazul merelor: dacă plantezi o sămânță de măr Fuji, nu vei obține mere Fuji. De fapt, sunt șanse foarte mari să obțineți un avocado cu un gust care n-are nicio legătură cu acest fruct dacă încercați să îl cultivați dintr-o sămânță a unui fruct existent.

Cum se poate obține un arbore de avocado Hass fără a planta sâmburele

Deci, cum se poate obține un arbore de avocado Hass dacă nu o putem face plantând un sâmbure de avocado? După cum explică fermierul în videoclip, puteți să începeți să creșteți arborele, dar dacă doriți să aveți avocado Hass, trebuie să altoiți o ramură a unui arbore de avocado Hass pe tulpina copacului pe care îl creșteți.

Sau, pur și simplu, puteți să cumpărați de la magazinele specializate un copac de avocado Hass care a fost deja altoit. Este mult mai simplu să-l plantați în această fază, decât să aflați cum să-l altoiți.

Puteți obține o plantă drăguță, nu și deliciosul fruct

În concluzie, sămânța poate fi lăsată să încolțească în apă și, probabil, veți obține o plantă drăguță de avocado. Nu trebuie însă să vă așteptați să facă un fruct avocado delicios. Semințele de avocado pot fi aduse la germinare cu o anumită temperatură, umezeală și un anume grad de umiditate.

O metodă populară de a-i ajuta să germineze este să se străpungă sămânța cu 3 scobitori și să se suspende deasupra unei căni cu apă, asigurându-vă ca baza seminței atinge apa. Dupa aproximativ șase săptămâni, rădăcinile vor începe să apară.