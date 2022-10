După acest eveniment, şeful statului american a dat să plece, dar a părut, preţ de o clipă, pierdut în spațiu. ”Unde mergem?”, a întrebat liderul SUA aflându-se în grădina Casei Albe, fiind filmat de camerele de luat vederi, a relatat AFP.

Așadar, Biden s-a întors către colaboratorii săi pe care i-a întrebat ”Unde mergem?”, după care a afirmat „şi dacă vreau să merg pe acolo?”. Ulterior, angajații administrației l-au direcţionat către apartamentele sale private. Cel de-al 46-lea preşedinte al Statelor Unite, care are aproape 80 de ani, a apărut de mai multe ori confuz în spațiul public, validând, astfel, acuzaţii cu privire la sănătatea sa.

De asemenea, Joe Biden a părut la fel de pierdut săptămâna trecută, după ce a susţinut un discurs la Pittsburgh. Acesta a făcut un cerc, după care a plecat precipitat de pe scenă. Liderul de la Casa Albă, cel mai bătrân preşedinte din istoria Statelor Unite, este deseori ironizat de către republicanii americani, în mod special de către Donald Trump, care a sugerat faptul că Biden este senil.

American President Joe Biden accidentally got lost in the garden. The incident occurred after a tree-planting ceremony on the White House lawn, according to the Daily Mail. pic.twitter.com/yccqtJuOty

— Sprinter Monitor (@SprinterMonitor) October 25, 2022