Celebrul actor Joe Pesci, care i-a fost partener lui Culkin pe platourile de filmare ale primelor două filme din franciza ”Singur acasă” a dezvăluit lucruri mai puțin știute, potrivit The Independent. În plus, Joe Pesci a spus de ce nu crede că un alt film din această franciză ar mai avea același succes.

Actorul din ”Goodfellas” și ”Casino” a apărut în ”Home Alone” (în 1990) dar și în continuarea sa, ” Home Alone 2 – Lost in New York”, în 1992, când Culkin avea 10, respectiv 12 ani.

În primul film, Pesci l-a interpretat pe Harry, unul dintre cei doi tâlhari care încearcă să pătrundă în locuința lui Kevin (Culkin), un copil care rămâne acasă când familia lui pleacă în vacanță. Continuarea, plasată un an mai târziu, îl găsește pe Kevin blocat în New York, cu aceiași hoți pe urmele lui.

În ciuda vârstei fragede a lui Culkin, Pesci, cunoscut pentru stilul profesionist de a juca, a preferat să stea departe de tânărul partener, atunci când nu filmau.

A stat departe de Macaulay pentru a păstra dinamica dintre personaje

Vorbind despre pelicula care a intrat în Cartea Recordurilor drept filmul de comedie cu cele mai mari încasări din 1990, Pesci a declarat pentru People: „Îmi amintesc de Macaulay pentru că era un copil foarte drăguț și, chiar foarte profesionist pentru vârsta lui”.

Cu toate acestea, actorul a mărturisit că și-a limitat în mod intenționat interacțiunile cu el ”pentru a păstra dinamica dintre personajul său, Kevin, și personajul meu, Harry”. Pesci a explicat că motivul deciziei sale de a sta departe era că nu dorea „ca pe ecran să se vadă că suntem prietenoși unul cu celălalt”. „Am vrut să păstrez integritatea relației de inamici”, a spus el.

A suferit arsuri grave la cap

Joe Pesci a mai povestit că a suferit „arsuri grave” în timpul uneia dintre scenele memorabile ale filmului ”Home Alone 2: Lost in New York”.

„Pe lângă umflăturile, vânătăile și durerile generale la care trebuie să te aștepți după toate acele secvențe pline de umor, am suferit arsuri grave în vârful capului în timpul scenei în care pălăria lui Harry ia foc”, a povestit Pesci.

”Dar am avut norocul de cascadori profesioniști care au făcut cele mai grele cascadorii”, a adăugat el.

Sunt alte vremuri. Nu mai este aceeași inocență ca acum 30 de ani!

Au trecut mai bine de 30 de ani de când seria ”Home Alone”, cu Pesci jucând în primele două filme a fost lansată. Întrebat dacă ar mai juca într-o nouă producție a francizei, Joe Pesci a răspuns că nu este sigur dacă magia de-atunci va mai putea fi surprinsă pe ecran.

„Deși nu e bine să spui niciodată ”niciodată”, cred că ar fi dificil să reproduci nu numai succesul, ci și inocența pe care o vedem în primele filme din seria ”Home Alone”, a spus actorul. „Acum sunt alte vremuri. Atitudinile și prioritățile s-au schimbat în ultimii 30 de ani”, crede vedeta americană.

Actorii Robert De Niro și Jon Lovitz au refuzat rolul hoțului Harry, dar, până la urmă, regizorul și scenaristul filmului, John Hughes a reușit să găsească un actor ca Joe Pesci s-a pliat perfect în acest rol. Ultima parte din seria de filme ”Home Alone” a fost lansată în 2021 pe Disney+, fiind intitulată ”Home Sweet Home Alone”.