Macaulay Culkin revine în forță în serialul american „Fallout”

Iubitorii de filme și seriale primesc o veste electrizantă: Macaulay Culkin, cunoscutul actor din rolul lui Kevin McCallister din „Singur acasă,” va apărea în curând într-un serial celebru!

Culkin s-a alăturat distribuției sezonului 2 din „Fallout”, producția Prime Video realizată de Kilter Films. Potrivit unor surse citate de Deadline, actorul a obținut un rol plin de provocări, perfect pentru revenirea sa spectaculoasă pe micile ecrane.

Pentru Macaulay Culkin, acest rol marchează o colaborare continuă cu Amazon, după apariția sa anterioară în seria animată „The Second Best Hospital in the Galaxy” și după rolurile din „American Horror Story” (FX) și „The Righteous Gemstones” (HBO). Așadar, pregătiți-vă să-l vedeți din nou pe faimosul actor într-o poveste de neuitat, în mijlocul unui univers post-apocaliptic care promite tensiune și suspans la fiecare pas!

Despre ce este vorba în „Fallout”?

Serialul „Fallout” este o adaptare inspirată din seria de jocuri video de la Bethesda Game Studios, care își plasează acțiunea într-un viitor post-apocaliptic. După 200 de ani de la un dezastru nuclear, locuitorii din adăposturi antiatomice sofisticate sunt nevoiți să părăsească aceste sanctuare și să înfrunte un peisaj iradiat, înfricoșător de complex și violent.

Fanii universului Fallout vor regăsi personaje puternice, cum ar fi Lucy, interpretată de Ella Purnell, Maximus (Aaron Moten) și Ghoul (Walton Goggins), iar în distribuție se alătură nume sonore precum Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson și Leslie Uggams.

Cu un debut de senzație, „Fallout” s-a clasat printre primele trei cele mai urmărite producții pe Prime Video. Succesul a continuat cu nu mai puțin de 16 nominalizări la premiile Emmy, inclusiv pentru Outstanding Drama Series, un titlu râvnit de orice producție.

Despre Macaulay Culkin

Macaulay Culkin a intrat pentru prima dată în showbiz la vârsta de 4 ani, apărând într-un șir de spectacole off-Broadway, cum ar fi The Nutcracker de la New York City Ballet. La vârsta de 8 ani, filmele Rocket Gibraltar (1988) și See You in the Morning (1989) l-au inclus în rară companie de copii care au primit recenzii excelente de la The New Yorker și The New York Times.

Până la vârsta de 9 ani, tânărul actor aproape că l-a depășit pe starul John Candy în Uncle Buck (1989) (interogația lui atrăgătoare a lui Candy a fost cea mai amuzantă scenă a lui Buck). Apoi, în 1990, scriitorul John Hughes i-a predat scenariul terminat Home Alone (1990) regizorului Chris Columbus, cu sugestia de a-l lua pe Culkin în rol principal.