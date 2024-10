Peter Todd ar fi omul din spatele Bitcoin

Un nou documentar difuzat de HBO afirmă că a dezvăluit identitatea reală a inventatorului Bitcoin, rezolvând astfel unul dintre cele mai mari mistere din lumea criptomonedelor. Conform realizatorului documentarului, acesta ar fi Peter Todd, un expert în criptomonede din Canada.

Singura problemă cu această teorie este că Todd neagă cu fermitate aceste afirmații.

„Nu eu sunt Satoshi Nakamoto”, a scris el pe contul său de X (Twitter).

Peter Todd este un dezvoltator de seamă al Bitcoin, fiind recunoscut pentru numeroasele inovații aduse primei și celei mai mari criptomonede din lume, notează BBC.

Înainte de lansarea documentarului, pe platforma de pariuri cripto Polymarket au fost pariați peste 44 de milioane de dolari în încercarea de a anticipa numele persoanei care va fi identificată drept Satoshi. Cullen Hoback, cunoscut pentru eforturile sale anterioare de a descoperi identitatea lui Q, creatorul conspirației QAnon, a declarat că a ajuns la această concluzie după ani de investigații și interviuri.

Dovada prezentată în documentar

Una dintre dovezile prezentate în documentar este o postare online realizată de Todd, care părea să fie o continuare a unui mesaj anterior postat de Satoshi. Un alt indiciu menționat a fost o declarație făcută de Todd, în care acesta a afirmat că a distrus intenționat un număr mare de monede digitale.

Conform unei teorii, Satoshi ar fi distrus deliberat accesul la o cantitate imensă de bitcoin, utilizată inițial pentru a lansa criptomoneda.

Acele 1,1 milioane de monede digitale, care reprezintă 5% din totalul bitcoin-ilor, ar avea o valoare enormă astăzi, dar nu au fost niciodată cheltuite sau transferate.

Todd afirmă că istoricul său de postări online dovedește că nu a fost implicat în crearea Bitcoin, deoarece era „prea ocupat cu școala și munca”. Adam Black, unul dintre principalii dezvoltatori Bitcoin și un alt potențial candidat pentru a fi Satoshi, a postat pe X înainte de difuzarea documentarului:

„Nimeni nu știe cine este Satoshi, iar ăsta este un lucru bun.”

Peter Todd are 39 de ani și este absolvent al Ontario College of Art and Design din Toronto. Acesta ar fi avut 23 de ani când a fost finalizată celebra carte albă Bitcoin, care a prezentat pentru prima oară viziunea pentru un sistem monetar descentralizat.