Popularitatea incredibilă a cafelei

Acum câteva decenii, cafeaua era o băutură exclusiv pentru dimineață. O cafea, neagră sau cu lapte, era un bun acompaniant la micul dejun. Cu toate acestea, astăzi o putem bea în orice moment al zilei, devenind centrul de atenție al mesei.

Popularitatea cafelei a mers mereu în crescendo și, odată cu aceasta, a crescut și numărul diferiților cultivatori, producători și companii care oferă această băutură ca protagonist la masă. Un degustător experimentat de cafea face distincție între cele patru tipuri principale de cafea care există (arabica, robusta, liberica și excelsa). Cu toate acestea, nu toată lumea le recunoaște, ci mai degrabă oamenii sunt obișnuiți să le numească în funcție de tipul lor de pregătire.

Una dintre cele mai cunoscute cafele, dar și cea mai scumpă care există, este Kopi luwak, aparținând categoriei Arabica. Această cafea se obține din fecalele civetei de palmier (pisică indoneziană), a cărei mâncare preferată este alcătuită tocmai din fructele coapte ale cafelei.

Adevărul este că, deși aceasta este probabil una dintre cele mai delicioase cafele din lume, cu un gust ușor amar, nu este tocmai cea mai populară dintre toate. Poate că acest lucru se datorează costului său ridicat sau faptului că doar puțini oameni sunt pregătiți psihologic să încerce o băutură care a trecut anterior prin tractul intestinal al unui animal.

Expresor cafea – oferte

Dacă vorbim despre cea mai populară cafea, fără îndoială, cafeaua columbiană ia premiul cel mai mare la această categorie. Caracteristica acestui produs este finețea sa. Acest lucru se datorează faptului că trece printr-un proces de producție strict, pe lângă faptul că condițiile în care este cultivată sunt favorabile garantării unui produs de calitate.

Consumul de cafea este sănătos

În primul rând, cafeaua este considerată sănătoasă, deoarece este capabilă să îi facă pe cei care o beau să zâmbească. Merită să savurați o ceașcă de cafea în fiecare dimineață pentru o plăcere aproape inexplicabilă. Desigur, ca orice, consumul în exces are consecințe negative. Totuși, acest lucru depinde și de tipul de cafea pe care îl alegem.

Pentru a alege o cafea bună, trebuie să luați în considerare cât de multe chimicale au fost adăugate în procesarea sa. În această privință, citirea ingredientelor și instrucțiunilor producătorului ne va ajuta să alegem un tip de cafea care să ne furnizeze nutrienți, oferindu-ne în același timp aroma rafinată naturală.

Cu cât cafeaua are mai puține ingrediente, cu atât va fi mai pură și mai aromată. În plus, este o opțiune bună să alegeți un tip de cafea care are o cantitate mică de zahăr, deoarece acesta formează un strat caramelizat care adaugă un gust amar și o culoare destul de închisă.

Cel mai bun mod de a bea cafea

Pe lângă măsurarea numărului de căni de cafea pe care le consumăm și cunoașterea caracteristicilor de fabricație ale produsului, trebuie să luăm în considerare și alte aspecte ale consumului de cafea într-un mod sănătos.

Expresor cafea – idei si recenzii

De exemplu, evitarea amestecării acestui produs cu creme, frișcă sau alte lichide este o modalitate bună de a o face sănătoasă. Amintiți-vă că acestea au un nivel ridicat de grăsimi, pe lângă faptul că sunt produse prelucrate care sunt dăunătoare sănătății. Și dacă alegem o cafea fină și limpede, nu va fi necesar să adăugăm zahăr în ceașcă, deși puteți opta foarte bine pentru îndulcitori care adaugă o aromă bogată fără a fi dăunători sănătății dumneavoastră.

Nu trebuie să încetăm să bem cafea, ci să știm care este cel mai bun tip de cafea pentru noi și să o pregătim într-un mod sănătos. Ne putem bucura de aroma rafinată a unei cafele bune, însoțind-o cu preparatele noastre preferate sau, luând-o ca o formă de relaxare pentru a avea energie pentru activitățile noastre zilnice. Trebuie doar să știți care cafea este cea care aduce cele mai multe beneficii papilelor gustative și sănătății noastre.