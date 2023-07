Adaosurile sunt problema

Potrivit Healthdigest, eliminarea grăsimii din brânzeturi o poate face nesănătoasă. Motivul este complicat, dar poate fi împărțit în doi factori diferiți. În primul rând, grăsimea din brânză este bună pentru a ne ajuta să ne simțim sătui și, prin urmare, să mănâncăm mai puțin. Alt factor, poate cel mai important, îl reprezintă adaosurile. Mare parte a aromei brânzeturilor provine din grăsimile laptelui.

Odată eliminată acea grăsime, va fi nevoie de altceva de adăugat pentru a-i oferi acea aromă bogată. Healthdigest explică de ce brânzeturile cu conținut scăzut de grăsimi ar putea fi alegerea mai sănătoasă pentru o dietă completă, dar și motivul pentru care adaosurile din brânza cu conținut scăzut de grăsimi ar putea să o facă mai nesănătoasă.

Importanța grăsimilor în brânzeturi

Este binecunoscut că brânza este bogată în grăsimi, calorii și aromă. De aceea, multora le este greu să renunțe la brânză sau să treacă la o versiune cu conținut scăzut de grăsimi atunci când încearcă să ducă un stil de viață sănătos. Cercetările nu susțin ideea că trecerea la brânzeturi cu un conținut scăzut de grăsimi va ajuta să slăbit sau la un stil de viață mai sănătos, deoarece studiile arată că, de obicei, consumul de brânză bogată în grăsimi nu contribuie la creșterea în greutate.

Un studiu din 2016 publicat de American Journal of Clinical Nutrition a constatat că „un consum mai mare de produse lactate, cu conținut ridicat de grăsimi, nu aportul de produse lactate cu conținut scăzut de grăsimi, a fost asociat cu o creștere mai mică în greutate” și că există un risc mai mic de a deveni obez atunci când consumați produse lactate bogate în grăsimi, cum ar fi brânza.

În plus, un studiu din 2020 din Journal of Dairy Science arăta că produsele lactate au un rol în a menține foamea sub control și ajută să vă simțiți sătul mai mult timp.

Medicul Nicole Magryta a declarat pentru The Washington Post: „Când grăsimea este procesată din lactate, nu pierdeți doar aroma, ci și capacitatea naturală a alimentelor de a vă ajuta să nu mai simțiți că vă este foame. Brânza integrală ajută, de asemenea, la echilibrarea zahărului din sânge, care poate avea de-a face cu cantitățile mari de vitamina K, vitamina D și calciu.”

Brânzeturile cu conținut scăzut de grăsimi egal alimente procesate

Nu poți scoate ceva din brânză fără să pui ceva înapoi, iar brânza este plină de grăsime, care îi conferă acea aromă bogată și delicioasă. Brânzeturile cu conținut scăzut de grăsimi nu vă satisfac poftele și vă vor face să vă fie foame.

New Food Magazine a menționat: „O reducere a conținutului de grăsime al brânzei înseamnă topire, feliere, mărunțire, mai puțină aroma și o textură mai proastă.”

Așadar, pentru a păstra aroma savuroasă și o textură consistentă, brânzeturile cu conținut scăzut de grăsimi au adaosuri non-lactate adăugate, cum ar fi agenți de îngroșare, transformându-le în alimente procesate.

Alimentele procesate prezintă riscuri pentru sănătate

Alimentele procesate includ ingrediente nesănătoase și prezintă riscuri pentru sănătate care pot fi mai grave decât alimentele neprocesate pe care le înlocuiesc. American Journal of Lifestyle Medicine a arătat că aceste alimente vin la pachet cu riscuri de cancer, obezitate și accident vascular cerebral. Au existat asocieri și între alimentele procesate și diabet.

Cu toate acestea, când vine vorba de sănătatea inimii, rețineți că un consum de grăsimi saturate în exces poate crește nivelul de colesterol LDL „rău” și riscul unor boli de inimă. Consumul brânzeturilor cu grăsime, cu moderație, și alegerea unor brânzeturi cu conținut natural de grăsimi saturate, cum ar fi brânza elvețiană și mozzarella, pot fi o alegere mai sănătoasă, potrivit Eating Well.