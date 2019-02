De-a râsul-plânsul! Viorica Dăncilă a gafat din nou! Ce declarație surprinzătoare a dat premierul României

În opinia magistraţilor, modificările legilor Justiţiei reprezintă o „amnistie făcută pe bucaţi”. Aceştia au făcut greve în toată ţara şi au ieşit în stradă în semn de protest. Chiar la această conferinţă, Viorica Dăncilă nu a reuşit să scape fără să gafeze.

”În primul rând, am vrut această întâlnire pentru a asculta nemulţumirile şi argumentele. Am făcut această întâlnire astăzi, voiam vineri, dar am fost plecată din ţară. Astăzi, sper că cei care au nemulţumiri, care au ieşit în spaţiul public şi au exprimat aceste nemulţumiri să vină la Palatul Victoria, să vedem care sunt problemele pe care nu le agreează, cum le justifică şi pe urmă vom lua o decizie.

Ceea ce vreau să subliniez este că nu vom renunţa la OUG. Am văzut ieşiri în spaţiul public care au solicitat să renunţăm la această OUG în totalitate. Am spus întotdeauna că dăm dovadă de flexibilitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm şi la lucrurile bune din dorinţa unora de a face acest lucru.

Mai vreau să spun un lucru: poate unele lucruri nemulţumesc. Argumentate, ele pot fi schimbate. Dialogul este foarte important. Ştiu că o să mă întrebaţi de ce acest dialog şi nu înainte. Eu cred că dialogul trebuie purtat înainte de ministrul de resort. Prim-ministrul poartă acest dialog când în spaţiul public apar nemulţumiri şi este nevoie de intervenţia prim-ministrului.

Eu am înţeles că domnul ministru a avut discuţii. Vom vedea în ce au constat aceste discuţii la această reuniune.