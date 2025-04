Tribunalul București a dat dreptate FACIAS și a decis că Guvernul României este obligat să adopte de urgență normele metodologice necesare aplicării Legii nr. 156/2000, modificată prin Ordonanța de Urgență nr. 33/2021.

Acțiunea în instanță a fost inițiată de FACIAS după ce, timp de trei ani, autoritățile române au amânat nejustificat emiterea Hotărârii de Guvern care ar fi pus în aplicare modificările legislative menite să apere drepturile muncitorilor români din diaspora. Această întârziere a lăsat mii de lucrători sezonieri expuși riscurilor, fără o protecție reală din partea statului român.

În lipsa normelor, au lipsit controalele asupra condițiilor de muncă din străinătate, reglementările privind contractele de muncă, dar și garanțiile legale pentru drepturile fundamentale ale muncitorilor.

Printre drepturile prevăzute de lege, dar care nu au putut fi aplicate, se numără obligația angajatorilor și a agențiilor de recrutare de a oferi condiții de cazare decente, conforme cu standardele din țara gazdă.

Totodată, lucrătorii români au dreptul la o indemnizație zilnică pentru hrană și la decontarea transportului dus-întors între România și statul în care muncesc.

În fața instanței, FACIAS a subliniat că inacțiunea autorităților nu doar încalcă legea, ci și favorizează perpetuarea abuzurilor asupra muncitorilor români. Prin această decizie, justiția confirmă că statul nu poate ignora la nesfârșit obligațiile asumate față de propriii cetățeni.

Fundația a anunțat că va monitoriza punerea în aplicare a hotărârii, cerând autorităților să acționeze fără întârziere. În lipsa unor norme clare, românii care lucrează în străinătate vor continua să fie vulnerabili în fața abuzurilor și a condițiilor improprii de muncă. FACIAS își reafirmă angajamentul de a lupta pentru respectarea drepturilor cetățenilor români, oriunde s-ar afla.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat nu demult că ceea ce a pierdut România şi ce am pierdut noi a fost toată plus valoarea, cu toate că românii din diaspora au trimis acasă 6,5 miliarde de euro – aproape 2% din PIB-ul României.

Premierul a precizat că dacă se uită la media de vârstă a diasporei, în Italia, în Marea Britanie, în Spania, e între 31 şi 33 de ani.

„În afară că am pierdut plus valoarea României am pierdut şi viitorul României, pentru că toţi tinerii acum muncesc, se dezvoltă profesional, îşi întemeiază familii în alte ţări”, a afirmat el.