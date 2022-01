Marcel și David Florea au în prezent sub gestiune peste 100 de apartamente în Cluj Napoca și alba Iulia, două hoteluri în Alba Iulia (de 4 și 3 stele), dar și investiții în domeniul construcțiilor și materialelor de construcții, a transportului de persoane sau a comercializării de carburanții.

CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

DAVID FLOREA: Principalele achiziții ale ultimilor doi ani au avut legătură cu liniile de fabricație inaugurate în Ploiești și Arad. Cele două fabrici Petra Pavaje au reprezentat o investiție totală de 20 milioane de Euro, cea mai mare parte din această sumă reprezentând valoarea liniilor tehnologice de producție. Sunt cele mai moderne și eficiente fabrici de prefabricate de beton existente la ora aceasta pe piață, acesta fiind unul dintre atuurile noastre în industrie.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

DAVID FLOREA: Anul 2021 a marcat un sfert de secol de existență pentru compania Florea Grup. Este așadar o confirmare a maturității profesionale și a stabilității companiei. Cu toate acestea, învățăm an de an și creștem an de an. Iar incertitudinile venite odată cu pandemia au fost încă o confirmare a faptului că oricât de amănunțit și documentat ar fi planul tău de afaceri, există întotdeauna factori externi, independenți de tine, care pot să te afecteze.

Florea Grup are activitate în domeniul construcțiilor și a materialelor de construcții, a transportului de persoane, a comercializării de carburanți și în industria hotelieră. Fiecare industrie are specificitatea ei, cu factori care îi asigură succesul sau, dimpotrivă, eșecul. În turism, locația și atenția pentru client sunt esențiale. În domeniul prefabricatelor de beton am investit în tehnologie avansată și în consolidarea unei echipe de profesioniști. În serviciile de taxi am adus inovație și diferențiere pe piață.

Totuși, un element este comun tuturor industriilor. În cei 25 de ani de activitate, am învățat că dacă pui pasiune în ceea ce faci, totul este mai ușor. Dar aceasta nu este o soluție sigură pentru succes deoarece nu garantează profitabilitatea. Oricât de pasionat ai fi de un domeniu, dacă nu reușești să îl monetizezi vei trasforma compania într-o organizație de caritate, nu într-o afacere. Noi am căutat mereu să analizăm fiecare proces și activitate a companiei și să ne îmbunătățim continuu.

CAPITAL: Ce investiții aveți în sectorul imobiliar atât în țară, cât și în străinătate?

DAVID FLOREA: Activitatea Florea Grup se desfășoară doar pe teritoriul țării noastre. În domeniul imobiliar, deținem peste 100 de apartamente în Cluj Napoca și Alba Iulia, precum și două hoteluri în Alba Iulia: Hotel Transilvania 4 stele – 80 de camere și Hotel Astoria 3 stele – 30 de camere.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

DAVID FLOREA: Divizia Petra Pavaje a fost prioritatea noastră pentru acest an. Pe lângă dezvoltarea la nivel georgrafic, am investit și în diversificarea portofoliulul. Atât la fabrica din Alba Iulia, cât și la cea din Ploiești, au fost puse în funcțiune linii pentru producerea prefabricatelor de mari dimensiuni: elemente de canalizare, tuburi de beton și alte prefabricate destinate lucrărilor de infrastructură.

Investițiile nu au vizat doar activele fixe: compania își optimizează și procesele interne, lucrând la digitalizarea operațiunilor.

O altă direcție în care se investește este reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Grație tehnologiei de ultimă oră folosite în fabrici, eficiența energetică a utilajelor este ridicată. Flota auto este înlocuită cu autoturisme hibride sau integral elecrice, reducând considerabil amprenta de carbon pe care activitățile noastre o au. Mai mult, compania instalează la toate punctele de lucru stații de încărcare electrice, destinate atât angajaților, cât și clienților. Observăm o creștere de la an a pieței de mașini plug-in în România, așadar tot mai mulți dintre clienții noștri sunt interesați de locații care oferă aceste facilități. Hotelurile și fabricile Petra Pavaje au deja aceste stații funcționale, iar o parte dintre stațiile de carburanți din grup beneficiază și ele de puncte de încărcare a vehiculelor electrice.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanta? Care sunt proiectele de responsabilitate socială în care v-ați implicat și de ce le-ați ales?

DAVID FLOREA: Pe lângă activitatea profesională, care este job și pasiune deopotrivă, sportul este principalul hobby. Tenisul de câmp, voleiul de plajă, fotbalul, ciclismul, înotul și schiul sunt printre activitățile preferate, iar destinațiile de vacanță reflectă aceste pasiuni. Alegem sejururi unde putem face cât mai multă mișcare, toți membrii familiei fiind pasionați de sport.

Proiectele de responsabilitate socială se împart pe două direcții: responsabilitatea pentru mediu și responsabilitatea pentru oameni. Ne concentrăm pe a reduce constant impactul asupra mediului în toate activitățile noastre. De la panouri fotovoltaice și autoturisme electrice, la linii tehnologice cu eficiență energetică ridicată, fiecare investiție urmărește crearea unor practici de business cât mai prietenoase cu mediul, care sperăm să ajungă benchmark pentru industriile în care activăm.

A doua direcție este responsabilitatea pentru oameni. Pe lângă programele de practică pentru studenți și proiectele de ajutorare a celor nevoiași, promovăm foarte mult practicarea sportului. Mai ales în aceasta perioadă, mișcarea este esențială pentru sănătatea fizică și psihică a fiecăruia dintre noi. Angajații companiei împreună cu familiile lor sunt susținuți să ia parte la activități sportive, mișcarea fiind parte din cultura noastră organizațională. În sport, ca și în business, trebuie să muncești mult pentru a deveni bun, iar acesta este un mindset util fiecăruia dintre noi. Organizăm anual două competiții sportive naționale sub brandul Florea Grup: una de tenis de câmp și una de volei de plajă. De asemenea, suntem parteneri în desfășurarea altor evenimente sportive de ciclism, șah, alergare sau dans sportiv.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

DAVID FLOREA: Faptul că Florea Grup are o dezvoltare verticală, cu un ciclu de producție complet integrat de la materia primă la produsul finit, ne-a permis să atenuăm impactul pe care COVID-19 l-a avut aspura activității noastre. Totuși, schimbările structurale și conjuncturale fără precedent au avut impact asupra prețurilor materiilor prime, a transportului, a energiei, combustibililor și ambalajelor.

Riscurile proiectelor noi au fost considerabil mai mari, având în vedere că spectrul pandemiei afectează încă economia. Evoluția situației epidemiologice este încă incertă. Dacă în multe industrii tendința consumului este inprevizibilă, gospodăriile alegând să cheltuie sau, din contră, să mențină niveluri ridicate de economii din precauție, în domeniul amenajărilor exterioare, situația este clară. Tot mai mulți proprietari de locuințe sau spații comerciale pun accent pe amenajarea curților și a spațiului verde.

Grădina este un loc funcțional, poate chiar un birou sau un cadru pentru ședințe. Cererea pentru pavaje premium a fost așadar tot mai mare, motiv pentru care Petra Pavaje a fost divizia în care am investit cel mai mult în această perioadă.