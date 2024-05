Care este cel mai mare proiect/provocare din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

În lumea finanțelor, orice acțiune se transformă într-o piesă strategică. Proiectele de investiții sunt adevărate provocări pentru că nu cer doar cunoștințe financiare, ci și o viziune clară și capacitatea de a gestiona fluctuațiile pieței și schimbările de mediu. Pentru mine, investițiile sunt mai mult decât simple decizii financiare; sunt un test al abilităților de a anticipa, planifica și de a executa într-un mediu extrem de dinamic și competitiv.

Și totuși… Deși gestionez proiecte de investiții de sute de milioane de euro, cel mai important proiect al meu este legat de dezvoltarea echipei. Este un proiect la care lucrez de ani de zile si la care nu voi renunța niciodată. Dezvoltarea echipei este cel mai important lucru pe care trebuie să îl facem. Cred cu tărie că este extrem de important să ai oamenii potriviți la locul potrivit.

Care sunt proiectele Schaeffler prevăzute pentru 2024?

Schaeffler este o companie în continuă creștere și dezvoltare, cu un accent și mai puternic în 2024, în special pentru locația din România. În acest context, eforturile noastre se vor îndrepta în direcția armonizării proceselor financiare, a implementarea unui nou sistem de urmărire a costurilor și de aliniere a situațiilor financiare. Vom pune în continuare accent pe gestionarea eficientă a riscurilor și pe identificarea oportunităților de creștere, astfel încât Schaeffler România să îți mențină poziția de lider pe piața.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Un tânăr care alege lumea finanțelor trebuie să fie conștient de caracterul dinamic al domeniului și să facă echipă bună cu schimbarea și adaptarea. Trebuie să îi placă cifrele și să vadă dincolo de ele. Să nu își uite visul, mai ales atunci când drumul nu este ușor… Și eu am experimentat momente dificile în carieră și am traversat trasee profesionale interesante.

În 2008 eram CFO la o companie în domeniul energiei, am ales apoi sa fac o schimbare către o companie mai mica din domeniul construcțiilor, ca mai apoi să intru în echipa Schaeffler pe poziția de controller. Cu implicare și angajament, am continuat să evoluez, până când – 9 ani mai târziu – am ajuns să ocup din nou o poziție de CFO.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Anticipez două direcții principale de transformare în domeniul finanțelor. Cred că vom asista la o creștere a globalizării și la o armonizare a proceselor financiare la nivelul Uniunii Europene. Această tendință va aduce schimbări semnificative în modul în care companiile operează și în care se desfășoară tranzacțiile financiare la nivel internațional.

Pe de altă parte, evoluția tehnologiei, în special a inteligenței artificiale, va fi un factor major de schimbare. În acest context, pentru mine rămâne extrem de relevantă capacitatea de a transforma cifrele în strategii sustenabile și de a integra eficient aspectele financiare în obiectivele de dezvoltare ale companiei.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

În cele mai multe contexte, banii înseamnă putere, oportunitate, libertate. În lumea finanțelor, banii reprezintă mai mult decât un mijloc de schimb… sunt motorul care alimentează inovația, dezvoltarea și progresul. Vorbim despre un instrument esențial în asigurarea stabilității și creșterii economice.

Pentru mine, banii înseamnă în primul rând responsabilitate, înseamnă a-i administra și investi în mod înțelept, cu beneficii pentru tine, comunitate și viitor. Banii sunt importanți și susțin multe aspecte ale vieții, dar nu vor ține niciodată locul familiei, al timpului petrecut cu cei dragi sau al relațiilor autentice.