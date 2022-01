CAPITAL: Ce achiziții ați făcut, direct sau prin intermediul firmelor deținute, în 2020, respectiv în 2021? Care a fost valoarea fiecărei tranzacții?

DANIELA KASPER: Relevantă pentru strategia de dezvoltare a portofoliului nostru este achiziția unui teren de 4000 de mp în Centrul Istoric al Brașovului, pe Strada Lungă, un drum cu cinci sute de ani de istorie, care străbate cel mai vechi cartier al orașului pentru a urca spre ansamblul medieval Cetate. Inspirați de eleganța și de valoarea culturală a acestei vecinătăți, dar și de dinamica unui oraș conectat și în dezvoltare accelerată, am proiectat probabil cel mai inovator ansamblu rezidențial al Brașovului, complexul Kudo, o suită de reședințe exclusiviste adresate segmentului premium.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari realizări și care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani?

D.K: Ne folosim întregul capital de competență și experiență pentru a contribui la cel mai amplu proiect de regenerare urbană dezvoltat până acum în România, ansamblul de locuințe Coresi Avantgarden, extins pe 8% din suprafața orașului Brașov și dezvoltat în parteneriat cu o multinațională puternică, compania Ceetrus, divizia imobiliară a grupului francez Auchan. Proiectele noastre au un grad ridicat de complexitate și sunt posibile doar în formule colaborative, susținute de forțele și de competențele reunite ale mai multor companii specializate, cu nivel înalt de experiență și profesionalism. În această echipă, am reușit să finalizăm în timp record o etapă importantă în dezvoltarea cartierului Coresi Avantgarden, cu un an și jumătate înainte de data preconizată în calendarul inițial al proiectului. Totodată, am putut lansa în avans o nouă fază de dezvoltare, în care vom construi 2.500 de apartamente, pe o suprafață de 15 hectare, conform unei planificări pentru următorii șase ani.

O imensă reușită este prestigiul câștigat în cei 15 ani în care am construit ansambluri rezidențiale extinse, respectând standardele europene de locuire și promovând un concept al bunăstării și calității vieții unic în România și la nivel continental. Apogeul acestei experiențe a fost, fără îndoială, faptul că am reușit să construim o echipă. Avem alături oameni minunați, profesioniști motivați, care contribuie cu propria pricepere pentru a transpune în realitate visul nostru de a transforma o platformă industrială deteriorată într-o oază de confort urban, invadată de viață.

Eșecuri nu avem. Am învățat să întâmpinăm succesul cu modestie și transformăm neobosit eșecurile în valoroase stagii de perfecționare.

CAPITAL: Care au fost greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea afacerilor?

D.K: Cea mai valoroasă lecție învățată este că viitorul nu este o prelungire a prezentului. Mulți cred că succesul este o finalitate care se auto-generează și că după ce acest vis a fost atins, totul va merge mai departe din inerție. În realitate, standardul poate fi menținut doar printr-o permanentă perpetuare a acțiunilor care l-au făcut posibil. Ca să-și atingă obiectivele, oamenii își forțează limitele, caută idei și soluții creative, sunt concentrați pe clienți și pe colaboratori mai mult decât pe câștiguri. Și-ar putea imagina apoi că ideile bune urmează să apară dintr-un reflex câștigat în perioada de ascensiune, fapt pentru care intră într-o nouă zonă de confort și se relaxează. De regulă, cam din acest punct încep perioadele de declin. Succesul este un drog destul de periculos. Te poate face să crezi că ai făcut destul și ajunge. În acest moment apare, salvator, eșecul, care întrerupe această reverie, ne readuce cu picioarele pe pământ și ne ajută să rămânem vigilenți, să învățăm în fiecare zi cum să ne îmbunătățim produsele, procesele și relațiile cu clienții, colegii și cu colaboratorii.

CAPITAL: În ce domenii ați investit în acest an și în ce domenii intenționați să investiți în viitor?

D.K: Ne bazăm creșterea pe o strategie durabilă de investiții, prioritizând cercetarea, inovarea și abordările interdisciplinare. Susținem proiecte în educație, dezvoltare sustenabilă, management, regenerare urbană sau dezvoltare comunitară. Un domeniu important adăugat în ultimul an portofoliului nostru este cel tehnologic. O linie de investiții în realitatea virtuală B2B ne aduce cu un pas mai aproape de visul orașelor inteligente, automatizări sau de modelele noi de afaceri apărute în contextul economiei digitale.

Urmărim îndeaproape modul în care inteligența artificială revoluționează modalitățile de lucru în inginerie, arhitectură și construcții, domenii asociate direcției noastre principale de dezvoltare. În strânsă legătură cu această nouă divizie, dezvoltăm noi programe și tehnici de instruire destinate celor care vizează profesii asociate construcțiilor. Încercăm, astfel, să compensăm prejudiciile aduse acestui domeniu de declinul școlilor profesionale, anticipând, totodată, modul în care se vor diversifica nevoile sectorului sub influența expansiunii tehnologice. Potențialul este uriaș. Noile modalități de lucru în realitatea virtuală și augmentată vor atrage generații de tineri care, prin abilitățile lor naturale în mediul digital, vor sesiza noi oportunități de dezvoltare și vor revoluționa încă și mai mult acest domeniu.

CAPITAL: Ce hobby-uri aveți și care sunt destinațiile dvs. preferate pentru vacanță?

D.K: Natura îmi este cel mai puternic aliat în căutarea armoniei. Ador sportul în natură. Bicicleta și drumețiile pe munte sunt ocazii de a mă conecta cu mine și cu ceva superior mie, un ritual necesar pentru a-mi regăsi echilibrul interior după tumultul zilelor săptămânii. Prețuiesc timpul, uneori chiar în detrimentul altor resurse, știind că idealuri mai înalte decât cele materiale dau sens, inspiră, motivează și stimulează creativitatea atât de necesară supraviețuirii unei afaceri. Iar inspirația are strânsă legătură cu viața însăși, cu oamenii, cu călătoriile, cu tot ce ai. Ne apropiem de finalul acestui an, iar vacanțele rămân încă o promisiune pentru mai târziu. Până atunci, suntem norocoși să avem un paradis chiar aici, la picioarele noastre: Brașovul, care ne oferă totul. Nu ducem lipsă de nimic.

CAPITAL: Cum v-a influențat din punct de vedere financiar criza COVID-19?

D.K: Din punct de vedere financiar, am fost surprinși de această criză într-un moment bun. Nu întâmplător. Acest moment a fost construit cu atenție în trecut. Am învățat din experiența ultimilor 15 ani să nu lăsăm prea mult loc hazardului, să nu risipim, să nu testăm strategii riscante în momente de glorie, ci să rămânem modești, raționali și cu picioarele pe pământ. Unele firme din grup au avut pierderi în relație directă cu criza sanitară, dar altele trec printr-o perioadă bună de dezvoltare.

Ultimii doi ani ne-au reamintit, de fapt, că profitul nu este un imperativ absolut și că într-un moment de instabilitate este mult mai important să salvăm echipele formate atât de greu, de-a lungul multor ani de muncă. Oamenii sunt cea mai valoroasă dintre resursele noastre. Kasper Development este, înainte de toate, o echipă, iar succesul nostru depinde de energia, inteligența și creativitatea fiecăruia dintre membrii săi. Constrângerile financiare temporare sunt nesemnificative în comparație cu impactul pe care l-ar avea pierderea profesioniștilor pe priceperea cărora ne bazăm creșterea.

Pentru mulți antreprenori, ultimii doi ani au accentuat, probabil, unele confuzii. Am fost obișnuiți cu programările care asigurau mereu mai mult, mai rentabil, mai bine, iar preocuparea de a regăsi aceste repere ne-ar putea îndepărta de unele dintre cele mai importante lecții ale acestei perioade. Este un moment potrivit să ne consolidăm atât echipa, cât și poziția pe piață. Este un prilej bun ca, prin soluții inteligente, să găsim noi nuanțe în ceea ce spunea cândva Arthur Schnitzler: „cine se plânge de pierdere, nu este demn de câștig”.