Daniel Funeriu a comentat asupra suspendării candidaturii lui Crin Antonescu, considerând că acest lucru demonstrează că partidele care l-au susținut au făcut o alegere greșită și că, în realitate, Antonescu nu este capabil să își susțină candidatura.

El a mai afirmat că o candidatură la prezidențiale trebuie să fie o responsabilitate serioasă, nu un joc de orgoliu, și a criticat abordarea lui Crin, subliniind că astfel de decizii nu sunt potrivite pentru conducerea unei țări. Funeriu a adăugat că echipa sa este una serioasă, cu coerență și susținere tot mai mare, și că vor câștiga aceste alegeri.

Crin Antonescu, candidatul desemnat al coaliției de guvernare, a anunțat sâmbătă seară că suspendă acordul cu liderii coaliției din cauza lipsei de responsabilitate din partea acestora. Una dintre principalele nemulțumiri ale sale a fost faptul că nu a fost stabilită încă data alegerilor prezidențiale.

„În mod unilateral, consider această candidatură suspendată. Eu am primit o propunere de a fi candidatul unei coaliții politice, am acceptat-o, am asumat-o, e o asumare de la care nu dau înapoi şi sunt în orice moment dispus să o duc până la capăt. Am constatat că cealaltă parte a acestui acord, cei patru lideri politici, nu au fost suficient de împuterniciți atunci când au pus semnatura pe acest acord. Din acest motiv îl consider suspendat până când domniile lor spun dacă acest acord rămâne în vigoare”, a declarat Crin Antonescu la Digi24.