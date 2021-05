Dani Mocanu a dat detalii despre decizia de a se urca la volanul mașinii, în condițiile în care oamenii legii i-au isuspendat de mai multe ori permisul auto. Manelistul a explicat de ce a continuat, însă, să se urce la volanul autoturismului său de lux și să conducă pe drumurile din România, chiar dacă știa că va comite o ilegalitate.

Dani Mocanu, a explicat, în direct la „Showbiz Report”, că situația nu este chiar așa cum au fost menționate în presă. Manelistul a oferit și o primă explicație, după ce s-a aflat că ar fi fost prins de mai multe ori la volan, deși nu avea permis. Potrivit cunoscutului cântăreț de manele, el ar deține un permis de conducere, însă este valabil în Italia.

Dani Mocanu a spus că în perioada de două luni în care permisul i-a fost confiscat de oamenii legii, ar fi obtinut un certificat de grefă de la o judecătorie aflată în apropierea domiciliului său. Cu această dovadă, manelistul s-ar fi deplasat pe drumurile din România iar totul ar fi fost conform legii.

Dani Mocanu: Am câștig de cauză acolo

„Eu dețin permis valabil de Italia. S-a presuspus că aș fi condus pe perioada unei suspendări de două luni. Mi-a fost reținut permisul pentru două luni și am condus pe perioada respectivă, numai că eu am condus în baza unui certificat de grefă obținut de o judecătorie din zona domiciliului meu. Domn polițist ar fi spus că ar fi trebuit eliberat de o altă judecătorie. Am câștig de cauză acolo. Pot să conduc de 10, 20 de ori, de câte ori vreau eu, numai că se lungește procedura de returnare a permisului, doar atâta tot. Nu risc nimic. Nu e cazul. Acolo am condus pe baza certificatului de grefă obținut pe care-l am”, a susținut Dani Mocanu la Antena Stars.

Trebuie amintit că Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare pentru un videoclip lansat în anul 2019 pe YouTube în care incita la ură împotriva femeilor.

Sursa foto: Facebook