Premierul demis Viorica Dăncilă, candidat la funcţia de preşedinte al ţării, a declarat, marţi, la Cluj-Napoca, la o întâlnire electorală cu membri şi simpatizanţi ai PSD, că ea ar trebui să poarte pantaloni, iar adversarii săi politici, bărbaţi, să poarte fustă.

„Să nu vă temeţi o clipă că am să fac un pas înapoi. Nu mi-e frică de niciunul dintre ei. Sunt mai puternică decât ei toţi la un loc. Dacă ar fi corect, eu ar trebui să port pantaloni şi ei fustă. Cum nu mi-este frică nici de Klaus Werner Iohannis şi profit de prezenţa la Cluj pentru a-i adresa încă o dată invitaţia candidatului Iohannis la o confruntare unu la unu, o confruntare în care să nu mă mai jignească – am luat destule jigniri de la el, o confruntare în care fiecare dintre noi să spunem ce a făcut, el ce a făcut în cinci ani de mandat, eu ce am făcut într-un an şi nouă luni de mandat de premier. Sper să nu uite de vacanţe şi de somnul de frumuseţe de sâmbăta şi duminica”, a spus Viorica Dăncilă.

De asemenea, ea a mai spus că Iohannis este preşedintele unui grup de oameni.

„L-aţi văzut pe preşedintele Iohannis să se întâlnească cu oamenii? Nu cu active de partid… Să meargă în mijlocul oamenilor, cum trebuie să vină un preşedinte, şi să vadă care sunt problemele lor, să empatizeze cu ei, să vadă cum poate să-i sprijine. Nu a făcut asta niciodată, pentru că el este preşedintele unui grup de oameni, pentru că pe el nu-l interesează restul, pentru că el a împărţit ţara în două: românii lui, în număr mai mic, şi ceilalţi”, a opinat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a vizitat, marţi, platforma industrială din Dej, a avut o întâlnire cu fermierii din comuna Sănduleşti Turda, a mers la căminul de bătrâni Mărăşti din Cluj-Napoca, iar în cursul serii a participat la evenimentul electoral de la cinema ‘Florin Piersic’, cu membri şi simpatizanţi ai PSD.

