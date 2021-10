De ce nu au românii încredere în medici? Explicația lui Dan Negru

Dan negru a subliniat că în România nu s-a produs, în 30 de ani, niciun film sau serial relevant în care medicii să fie modele.

„Neîncrederea in doctori vine și din televiziune și din filmele românești. Televiziunea și cinema-ul au batjocorit mereu sistemul medical românesc, n-au creat modele. In România, statul finanțează telenovele!

In 30 de ani in România nu s-a produs niciun film sau serial relevant in care medicii sa fie modele. Dimpotrivă, filmul cu care ne mândrim e „Moartea domnului Lăzărescu” in care medicii sunt criminali. Cel mai longeviv serial din istoria NBC e „Spitalul de urgentă” ( ER) cu George Clooney.

„Anatomia lui Grey”, „The Good Doctor”, „Chicago Hope” sau „Code Black” sunt seriale celebre in care doctorii sunt modele! Pe Dr. Quinn o mai țineți minte? Dar pe Doctor House? Polonezii au „Lekarze”, italienii au „Braccialetti Rossi”.

Doctorii, la noi, in tv sau cinema, sunt șpăgari și criminali. Unii , așa sunt. Dar ceilalti ? Că or mai fi și „ceilalți”… Marea decădere e lipsa de respect in toate”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Mesajul transmis anterior de Dan Negru

Îndrăgitul prezentator a transmis anterior un mesaj pentru timișoreni, în contextul în care orașul respectiv se află în carantină din cauza cazurilor de COVID-19. În acest context, Dan Negr a scris că nu trebuie să le fie frică, deoarece frica „nu oprește moartea”, ci viața.

„Spuneți-le timișorenilor că șpaisurile vor rezista! Spuneți-le să nu le fie frică!”, a scris Dan Negru într-un mesaj de încurajare postat pe pagina sa de socializare.

„Am închis, Dane. N-am mai putut” mi-a spus Karol, colegul meu de la generală 14 din Fratelia, Timisoara. Avea o afacere cu trei microbuze luate pe leasing.

Intr-o țară fără clasă de mijloc, când criza sanitară o să lase loc celei economice și când „helicopter money” va dispărea, cei bogați vor fi și mai bogați și cei săraci vor fi și mai mulți. Caut o încurajare zilele astea pentru ai mei, pentru timișoreni. Timișoara e in carantină…

Le-aș spune să se oprească in Piața Unirii acolo unde e statuia ridicată in amintirea ciumei. După pandemia de atunci, economia a crescut brusc pentru că boala a schimbat atitudinea oamenilor față de consum și dându-și seama că viața e prea scurtă,oamenii au început să se bucure de ea.

Creșterea consumului după epidemia de ciumă a netezit drumul spre Renaștere in Europa. Să-i spunem asta lui Karol care și-a închis afacerea. Spuneți-le timișorenilor că șpaisurile vor rezista! Spuneți-le să nu le fie frică! Frica nu oprește moartea, frica oprește viața!”, a scris Dan Negru, într-o postare realizată pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Dan Negru