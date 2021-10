Ați fost ministrul Economiei și Comunicării în Estonia și ați avut o carieră politică prolifică. Cum v-ați alăturat companiei Tavex? Care au fost primii pași și povestea din spatele lor?

În anii 90, oamenii au intrat în politică din întâmplare. Se construia o Estonie care recâștigase independența, iar la acea vreme oamenii făceau politică din inimă, entuziaști, nu vedeau asta ca o profesie obișnuită. La fel a fost și în cazul meu, am fost consultant la început, oferind sfaturi și sugestii legate de reconstruirea țării, apoi mi s-a propus să fiu primar al unui oraș. Uterior, am fost ales membru al Parlamentului și, mai târziu, am ocupat și funcția de ministru. Cu toate acestea, nu m-am considerat niciodată un așa-numit „politician profesionist”, care face politică întreaga viață și, pentru că vrea să fie mereu plăcut de oameni îți adaptează propriile principii după dorința publicului. După mai bine de un deceniu la vârful politicii din Estonia, am considerat că este momentul să caut noi provocări. În 2007, am fost ales în Parlament pentru a treia oară, cu un număr mare de voturi. Și pentru că eram și vicepreședinte al partidului, premierul mi-a oferit un loc în cabinetul său. Dar am ales să demisionez. Am primit multe oferte, dar am ales Tavex pentru că mi-a plăcut echipa și, în plus, era o companie estoniană în plină ascensiune și extindere. Totodată, împărtășeam viziunea economică a proprietarului companiei. Gradul de îndatorare este mult prea mare, iar oamenii cheltuiesc peste măsura posibilităților lor, ceea ce duce la apariția inflației și a unui număr mare de probleme financiare. Aurul este un mecanism de apărare împotriva inflației, iar eu cred în puterea lui.

Ați fost implicat în politică în timp ce erați la Tavex ?

Când am acceptat să intru în politică, mi-am vândut toate acțiunile în companii. Nu cred că poți fi politician și antreprenor în același timp. Cel puțin nu unul bun și independent. Eu am vrut să fiu independent și acest principiu mi-a fost de mare ajutor. L-am aplicat și când am ieșit din politică și m-am dedicat exclusiv lumii afacerilor. Am rămas membru al Partidului pentru Reformă (am fost unul dintre fondatori), dar nu mai sunt implicat activ în politică. Principalul meu focus sunt Tavex, aurul și alte metale prețioase. Sunt implicat și în alte business-uri și am găzduit, timp de un deceniu, propria emisiune radio „The Weekly Doer”, difuzată de KUKU, cel mai mare post de radio din Estonia.

Când ați început să investiti în aur?

De fapt, prima dată când am cumpărat aur a fost întâmplător. În anii ’90, am achizitionat cateva monede din aur datând din perioada țarului Nicolae pentru a-l ajuta cu cash pe un prieten care avea probleme financiare. Am mai cumpărat de câteva ori monede din perioada țarilor, dar nu eram pe deplin conștient de valoarea lor. În 2005 însă, am cumpărat în cunoștință de cauză o monedă de aur de o uncie. La vremea respectivă , piața din Estonia nu era așa dezvoltată și trebuia să cumpăr aur din Germania sau Bruxelles (Belgia). Am observat că gradul de îndatorare al țărilor era în creștere și am înțeles că asta va duce, inevitabil, la inflație. Înainte ca Estonia să-și recapete independența, am trecut prin inflație cu rubla, dar atunci ne puteam proteja cu alte valute. Acum, lumea fiind mult mai conectată, este greu să mai găsești o „monedă sigură”, cu excepția aurului. Acum investesc regulat în aur și nu-mi pare rău.

Cât de mult știați despre investițiile în aur când v-ați alăturat Tavex?

Trebuie să recunosc, foarte puțin, experiențele mele fiind aleatorii la momentul respectiv. Știam că aurul îi proteja pe investitori de riscurile sistemului monetar, dar nu cunoșteam piața, așa că probabil am cumpărat la cotații premium. Bijuteriile nu m-au interesat niciodată.

Sunteți deținător sau vânzător de aur, adică preferați să cumpărați și să păstrați aurul sau să îl vindeți după un timp și să obțineți profit?

Sunt un adept al aurului și investesc constant în aur fizic pentru a-mi proteja economiile de ceea ce se întâmplă la nivel global. Investesc în aur și nu am avut motive să vând. Nu mă angajez în speculații pe termen scurt care necesită angajament și am deja o mulțime de provocări în Tavex .

Sunteți în top managementul Tavex, cum ați descrie evoluția companiei de când v-ați alăturat și care credeți că au fost momentele cheie în dezvoltarea ei?

Tavex Group s-a dezvoltat enorm în ultimii 15 ani. În 2007, eram în patru țări, astăzi operăm în zece țări. Tavex Group a început să vândă aur în 2004 și în prezent suntem cel mai mare vânzător de aur de investiții din Europa de Nord. Avem o strategie fermă, proprietarul însuși crede în puterea aurului și, cel mai important, am fost foarte norocoși cu echipa noastră. În 2020, am vândut 5,5 tone de aur pentru investiții și anul acesta am vândut aproape aceeași cantitate. Chiar dacă avem 250 de angajați, suntem o companie dinamică, fără o tructură de conducere complicată sau greoaie. De asemenea, o parte din succesul nostru se datorează faptului că, în anumite țări, în special în țările nordice, suntem pionieri în domeniul aurului pentru investiții, deoarece în esență introducem oamenii într-un nou mod de a investi. Desigur, aceasta este o provocare, dar și competiția este mai mică.

Care este strategia Tavex pentru următorii 5 ani și unde se află România în această strategie?

Cu siguranță vom continua să ne extindem și în alte țări, dar nu putem fi nerăbdători sau nesăbuiți. Oamenii trebuie să aibă încredere în noi, așa cum se întâmplă în țările unde avem deja succes. În cinci ani, sperăm să ne extindem operațiunile în trei țări noi. În ceea ce privește România, Tavex mai are încă un drum lung de parcurs. Peste câțiva ani , ne-am dori să fim cel mai de încredere furnizor de aur de investiții din România. Cu siguranță trebuie să îi familiarizăm pe români mai mult cu aurul pentru investiții.

Este piața din România așa cum vă așteptați sau nu și-a dezvăluit încă potențialul ?

În general, ne familiarizăm cu piața destul de atent înainte de fiecare intrare. România nu ne-a surprins cu nimic negativ. Dar mai sunt multe lucruri de făcut. Așa cum spuneam, trebuie să educăm publicul larg cu privire la aurul de investiții.

Cât de greu este să convingi oamenii să investească în aur?

Cu siguranță nu este o provocare ușoară. A fost deosebit de dificil în Europa de Nord, unde oamenii au avut o situație economică relativ stabilă de la cel de-al Doilea Război Mondial și nu-și imaginează că s-ar putea întâmpla ceva cu economia. Au încredere deplină în bănci și în consilierii lor, fără să-și dea seama că și băncile au propriile lor agende. Pe de altă parte, oamenii din Europa de Est au avut mult mai multe momente dificile și înțeleg mai bine fragilitatea sistemului monetar, dar nu cunosc prea bine avantajele unei investiții în aur fizic.

De fapt, ceea ce ne ajută sunt evoluțiile din economia mondială din ultimii ani, unde politicienii cheltuiesc din ce în ce mai mult pentru a fi populari, banii sunt tipăriți fără acoperire și toate acestea fac situația volatilă. Oamenii se întreabă din ce în ce mai mult cum țările își vor achita datoriile la un moment dat, deoarece politicienii își asumă în mod constant noi angajamente. Astfel, arată că încep deja să se gândească la protejarea propriilor active. Odată ce această idee a apărut, o persoană este gata să investească în aur.

Care ar fi primii pași pe care un potențial investitor ar trebui să îi facă când vine vorba despre investiții în aur?

Răspunsul la întrebarea anterioară ar trebui să răspundă și la această întrebare. Acum că există o anumită îngrijorare sau frică de ceea ce se întâmplă în economia lumii, merită să ne gândim la aur. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă e să stabilească o consultație, în care să discutăm despre motivele pentru a investi în aur, care este cel mai potrivit produs etc. Nu suntem simpli vânzători, ci investitori în aur fizic. Deoarece investesc într-o mulțime de active din aur, n-aș da neapărat sfaturi, ci aș vorbi despre cum și în ce investesc eu.

Ce sfaturi / cărți de afaceri recomandați cuiva care dorește să facă investiții și, bineînțeles, investiții în aur?

Merită să citită istoria sistemelor monetare ale lumii și să vedeți cât timp au rezistat cele mai longevive. Poate că este surprinzător cât de instabile au fost sistemele monetare și cât de des banii și-au pierdut valoarea, e de ajuns să ne uităm doar la secolul trecut. Iar motivele sunt, surprinzător, foarte similare : dorința conducătorilor de a fi populari și de a se bucura de putere. Apropo, când vine vorba de tipărirea banilor, nu contează dacă vorbim despre cauze negative, cum ar fi războaiele și corupția, sau dacă sunt interese nobile, cum ar fi acordarea pensionarilor bani în plus din trezoreria națională. Din păcate, duc la același rezultat, slăbiciunea și dezintegrarea sistemului monetar, iar victimele sunt, de obicei, oamenii obișnuiți.

Cum sunt piețele balcanice în comparație cu cele nordice, în ceea ce privește investițiile pe termen lung?

Piețele sunt destul de diferite. După cum am spus mai devreme, oamenii din țările nordice au o mare încredere în așa-numiții consilieri pentru a decide cu privire la banii lor. Pe celelalte piețe ale noastre, oamenii au un control mai mare asupra propriilor bani și așa ar trebui să fie. Dar, la modul general, oamenii din Europa sunt încă europeni. Este adevărat că unii din Occident cred că sunt cumva mai buni, deși unele țări au fost lăsate să se lupte cu ideologii totalitariste din cauza acordurilor pe care le-au încheiat. Dar nu aș spune că oamenii sunt total diferiți. Există doar mai mulți bani în Nord și Vest, dar asta se va schimba în timp.

Ca fost ministru al e conomiei, care ar fi sfatul tău oamenilor pentru vremuri grele, cum ar fi acum, cu pandemia? (aici ca sfat general nu numai despre investițiile în aur)

Oamenii ar trebui să se implice mai mult în afacerile economice. Merită să înțelegeți ce se întâmplă și să vă gândiți la ce vor duce unele decizii. Nu sunt un teoretician al conspirației, dar uneori sunt surprins de cât de mult cred oamenii în țară și în politicieni. Dar sunt și ei oameni, care iau decizii greșite, vor să rămână la putere, sunt corupți. S-au întrebat oamenii vreodată la ce va duce tipărirea aproape nelimitată a banilor de către Banca Centrală Europeană, care poate fi comparată cu dopajul în sport? Acum, în timpul pandemiei, guvernele au reușit să justifice cheltuirea și mai multor bani pentru a ajuta pe cineva, pentru a menține economia în funcțiune. Pe termen scurt, totul pare frumos, dar de fapt ar trebui să ne gândim, ce vor presupune aceste angajamente? Poate că este necesar să gândim mai critic și să încercăm să găsim un sens în spatele deciziilor.

În România, când oamenii au bani investesc în apartamente / case. Cum ați convinge o astfel de persoană să vadă mai departe și să investească în aur?

Faptul că o persoană dorește să investească în propria casă este perfect de înțeles și, de fapt, corect. Mai ales în epoca actuală a ratei dobânzii scăzute. Dar investiția unilaterală este incorectă. Mai mult, imobilul este greu de investit, trebuie menținut, dacă este închiriat, există riscul de a avea un chiriaș rău. Ca să nu mai vorbim de implementarea tuturor nu este în niciun caz o sarcină ușoară. Mai mult, oamenii trebuie să aibă o mulțime de bani pentru a investi în imobiliare și dacă iau un împrumut suplimentar pentru această așa-zisă casă, atunci riscul investiției este dublat. Cu toate acestea, o persoană poate investi în aur cu câteva sute sau chiar mii de euro. Aurul este un activ lichid și îl puteți lua cu dvs., este întotdeauna sub controlul proprietarului. Dar cel mai important, atunci când investiți să fie întotdeauna bine diversificat. Toate ouăle nu trebuie puse într-un singur coș; ele trebuie dispersate. Vă recomand să puneți 10-30% din portofoliul dvs. în aur. Eu am investit mult mai mult în aur, dar nu sunt cel mai bun exemplu deoarece sunt un adept al aurului de investiții.

Care sunt cele mai mari diferențe între România / românii și alte țări (inclusiv diferențele legale, dacă există) în ceea ce privește investițiile în aur?

Din fericire, în Uniunea Europeană, diferențele nu sunt prea mari, care au un impact semnificativ asupra clientului. Cea mai importantă este directiva UE, conform căreia aurul pentru investiții este scutit de TVA. Această decizie, adoptată la începutul anilor 2000, este piatra de temelie a investiției în auraltfel ar fi foarte greu. Tot felul de alte reguli sunt nuanțe care nu diferă semnificativ de la o țară la alta.

Cât de mult are un eston (în medie) în comparație cu un român și un bulgar?

Din fericire, aurul este anonim și nu există informații exacte. Conform cifrelor de vânzări de astăzi, așa-numita medie estonă cumpără în prezent mult mai mult aur decât bulgarii sau românii. Dar în Estonia există doar 1,3 milioane de oameni, suntem jucători cunoscuți, iar mesajul nostru este bine cunoscut. Trebuie să ne facem noi și mesajele noastre mai vizibile pentru dvs. Mai avem un drum lung de parcurs.

Cum ar arăta portofoliul dvs. dacă aveți a) 5.000 euro pentru a investi b) 20.000 euro c) + 50.000 euro (dacă sumele nu par rezonabile pentru investiții în aur, vă rugăm să comutați cu altele rezonabile, dar aș dori să arăt ce se poate obține pentru 3 investiții diferite) și care ar fi rentabilitatea investiției în 10 ani?

Sunt un fan al monedelor de aur, aș fi fericit să cumpăr Lunars australiene de o uncie, cu producție limitată de 30.000 pe an, și Canguri Australieni, precum și Filarmonica Austriacă, care sunt singurele așa-numite monede de aur denumire euro pentru investiții. În plus, îmi plac francii francezi de 20 și omologii lor din Europa (lire italiene, mărci germane, monede belgiene etc.), precum și monedele suverane britanice. Acestea din urmă sunt monede mici care conțin 5,8-6,5 g de aur, cu o majorare egală cu o uncie, costând 300-400 de euro și nu sunt prea scumpe; dacă este necesar, acestea pot fi vândute în bucăți în timpul inflației. Indiferent de suma, mi-aș face portofoliul cu aceste produse. Sincer să fiu, exact asta am făcut. Am câteva monede rusești și speciale, dar acestea sunt mai mult un hobby.

Vorbind despre randamentele de aur, creșterea medie a prețului aurului în ultimii 15 ani a fost de aproximativ 9,1% pe an. Acesta este un procent de care sunt mulțumit. Aurul este o investiție pe termen lung pentru mine și, dacă aș cumpăra prima mea monedă de o uncie cu un preț de cumpărare de aproximativ 400 de euro în 2005, aș primi astăzi 1.550 de euro. Îndrăznesc să spun că așa am protejat destul de bine valoarea investiției mele.

Sunteți interesat să vă întoarceți cândva la politică?

Am părăsit politica acum 14 ani și scânteia nu s-a mai aprins de atunci. Cuvântul de aur este incitant și plin de provocări. În același timp, este de fapt destul de mic ceea ce înseamnă că toată lumea se cunoaște și trebuie să ai o reputație bună pentru a rămâne pe piață și pentru a prospera.

În același timp, nu spun nu niciodată. Cu experiența mea, aș putea adăuga informații valoroase. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, scânteia ar trebui să se reaprindă. Și acum nu e cazul.