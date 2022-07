Dan Negru, revoltat de modul în care autorităţile îşi bat joc de staţiunile cunoscute din ţara noastră: Totul e ruină

Aflat în trecere prin Băile Herculane, cunoscutul realizator TV s-a arătat revoltat de modul în care a ajuns să arate cea mai veche staţiune balneară din România.

„A ajuns pe mâna noastră! Uite! E praf! E cu accesul interzis. Totul e ruină”, a spus Dan Negru, într-o filmare postată apoi pe contul său de socialiazare.

„Atunci când am drum, mă opresc pe la Herculane. Îmi place mult staţiunea asta. Ăsta-i centrul staţiunii.

Două imperii au construit Herculane: Romanii şi Austro-Ungarii. A ajuns pe mâna noastră! Uite! E praf! E cu accesul interzis. Totul e ruină.

Vara lui 2022, dar aşa e de mult. Aristocraţia română venea pe aici, senatorii romani veneau la Herculane, apoi Imperiul Austro-Ungar. Franz Iosef, împăratul, spunea că e cea mai frumoasă staţiune din Europa. Uite ce-a ajuns!

Şi cântă un nene a jale. Gol totul. Şi vizavi de ruina asta, de nenorocirea asta l-au pus pe Eminescu. De la „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. Ăştia suntem!”, a afirmat Dan Negru cu amărăciune în filmarea postată pe Facebook sâmbătă, 16 iulie.

„E o „performanță” să distrugi ce au construit două imperii, (imperiul Roman și cel Austro-Ungar) in două mii de ani. Noi am facut-o praf in cătiva ani…”, este comentariul pus de Dan Negru la filmarea respectivă.

Ce părere are însă Dan Negru despre Grecia? Mesajul său este unul surprinzător

În urmă cu câteva zile, Dan Negru transmitea un mesaj din Grecia, în care sublinia că litoralul din această ţară, preferat de atât de mulţi români, „pare in multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90”.

„Suntem mult peste ce are Grecia azi!”, a adăugat vedeta TV.

„Când stăm în genunchi, alții ni se par mari!

Am ajuns printr-o conjunctură in Grecia.

Știam că Atena, leagănul civilizației democratice a ajuns demult un ghetou.

Litoralul grecesc însă, lăudat mereu de noi, pare in multe locuri o adunătură de Eforie a anilor ’90.

Oamenii, grecii, admirabili. Ei știu că turismul e singura lor salvare intr-o țară in care statul a eșuat.

Economia Greciei se bazează pe veniturile din turism. Dacă noi aveam tradiția si istoria Greciei si prezentul ei de azi, i-am fi crucificat pe toți.

Suntem mult peste ce are Grecia azi !

Noi, cei asupriți mereu in istoria noastră n-am decăzut așa cum au făcut-o grecii de-a lungul istoriei lor.

In 200 de ani de la independență, Grecia a intrat in faliment de 7 ori.

Când ni se pare ca alții sunt mai mari decat noi, să ne ridicam din genunchi !

( Văd iureș in presă cu părerea mea legată de Grecia. Așa cum acu’ niște ani a fost iureș cu părerea mea despre prețurile vacanțele din Mamaia.

Atunci erau supărați/bucuroși unii, acu’ ceilalți. Nu poți mulțumi pe toată lumea dar dacă ești mulțumit cu tine, e cel mai important )”, este mesajul postat de Dan Negru pe 10 iulie.