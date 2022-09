Dan Negru, mesaj dur cu privire la români: Ne pricepem cel mai bine să le generalizăm. Ce l-a supărat pe prezentatorul de la Kanal D

Dan Negru a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care spune că românii se pricep cel mai bine la a generaliza, dând mai multe exemple în acest sens. Cunoscutul om de televiziune a mai precizat că păcatele sunt ale fiecăruia dintre noi, făcând o scurtă referire și la părintele Visarion Alexa, cel acuzat de o enoriașă că a agresat-o sexual.

„Nu-l cunosc pe Visarion Alexa. M-a invitat la podcastul lui dar cum nu mă duc deloc la podcasturi, l-am refuzat și nu l-am întâlnit. Frauda, abuzul, păcatul sunt ale fiecăruia in parte. Sunt pe CNP-ul din buletin. Dar noi ne pricepem cel mai bine să le generalizăm”, și-a început mesajul Dan Negru.

Nimeni nu generalizează mai bine decât noi

Vedeta de la Kanal D a mai precizat că nimeni nu generalizează mai bine decât românii și a venit și cu o serie de exemple în acest sens.

„Politiceni sunt hoți și doctorii șpăgari. Monarhia nu era bună că l-am avut pe Carol al II-lea, fotbaliștii sunt proști și căntărețele ușuratice. Mereu am generalizat. Degeaba l-am avut pe Ferdinard că noi am văzut doar erorile lui Carol II-lea, degeaba Dinu, Lucescu sau Gică Popescu sunt parteneri excelenți de dialog, noi am văzut doar blocnotesu’ lui Claudiu Răducanu. Nimeni nu generalizează mai bine ca noi. Poate greșesc și bisericile când pun in cârca oamenilor lor mai mult decat pot ei duce”, spune Dan Negru.

Dan Negru spune că are credință numai în Iisus

Dan Negru a mai spus că în fruntea BOR nu se află patriarhul Daniel, în timp ce în fruntea catolicilor nu este Papa de la Roma. Omul de televiziune spune are credință doar în Iisus.

„Eu n-am uitat însă niciodată că-n fruntea bisericii ortodoxe nu e patriarhul Daniel si nici in fruntea catolicilor nu e Papa de la Roma. E un tânăr de vreo 30 de ani care mi-a spus că-mi va da odihnă atunci când voi fi împovărat. E singurul pe care-L cred. Ceilalți să-și ducă păcatele și greșelile fiecare pe CNP propriu !

„Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă”- Iisus-„, a fost mesajul lui Dan Negru.