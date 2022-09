Dan Negru a răbufnit după moartea Reginei Elisabeta. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, prezentatorul tv a vorbit despre diferențele dintre România și Marea Britanie, în ceea ce privește transmiterea informației.

Mai exact, Dan Negru susține că toți prezentatorii tv din Marea Britanie, el dându-l exemplu în primă fază pe cel de la BBC au o vârstă destul de înaintată. De cealaltă parte, în România nu există niciun prezentator de știri care să aibă credibilitate și să aibă peste 60 de ani.

Totodată, Dan Negru s-a arătat revoltat de modul în care sunt tratați cei care au o vârstă înaintată în România. Oameni precum Gică Petrescu sau Florin Piersic sunt fie subiect de bancuri, fie subiect de fake news-uri.

„Respectul bătrâneții să fie lecția acestor zile. Huw Edwards de la BBC a anunțat moartea reginei. Are 62 de ani ! Televiziunile din România nu au NICIUN prezentator de știri trecut de 60 de ani. In lumea civilizată, știrile sunt prezentate de jurnaliști trecuți de 50-60 de ani pentru ca au credibilitate și experiență. In Anglia, Paul Mc Cartney are 80 de ani. La noi, varsta lui Gica Petrescu era subiect de bancuri. Al Pacino are 82.

La noi, Piersic, la 86, își vede mereu moartea in fake-news-uri.”Ole,ole, ieși afară moșule” erau scandările împotriva regelui Mihai”, scrie acesta.

Dan Negru, despre vârstnicii din România

Dan Negru a vorbit și despre diferențele dintre vârstnicii din România și cei din Marea Britanie. În timp ce britanicii călătoresc și se îmbracă cool, în țara noastră situația este la polul opus.

„Avea 70 de ani. Bătrânii lor merg in vacante, îmbrăcați cool. Ai noștri, chiar și cei care au familii, sunt abandonați de societate, neglijați, si considerați inutili. 3,5 miloane de oameni trecuți de 65 de ani are România. Bucurați-vă că îmbătrâniți! E un privilegiu pe care mulți nu-l au”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Referitor la moartea Reginei Elisabeta, Dan Negru a comparat evenimentul cu moartea Regelui Mihai. El susține că odată cu decesul acestuia, monarhia din România a murit și ea, iar același lucru se va întâmpla și în Anglia, dar și în Europa.

Dan Negru, despre monarhia din România

„Pe cât de anti-monarhiști eram când Regele Mihai trăia, pe atât de pro-monarhiști suntem azi , când monarhia e pe ducă. Noi, mereu viceversa. Noi, mereu exagerând, cu ura sau cu iubirea.

Odată cu Regele Mihai a murit monarhia in România. Odată cu Regina Angliei o să dispară și monarhia in Europa… Pentru că o instituție fără oameni e o cutie goală. Habar n-am dacă ne-ar fi fost de folos monarhia după ’90”, a mai spus acesta.

Prezentatorul de la Kanal D precizează că în momentul în care a existat monarhie, unii au urât-o, în timp ce acum, când nu mai este, a devenit apreciată. Totodată, el a mai adăugat că cel mai probabil de abia actuala generație va reuși să învețe ce alții nu au putut nici până acum.

„Când am avut monarhie, am urât-o. Când n-o mai avem, o iubim. Acu’ nu mai contează. E târziu! A trecut. Or învăța copiii noștri devreme ce am învățat noi târziu“, a mai adăugat Dan Negru pe Facebook.