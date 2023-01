Europarlamentarul liberal, Dan Motreanu, a declarat că Spitalul Județean de Urgență Giurgiu se află printre cele 27 de unități spitalicești selectate pentru a primi finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai exact, proiectul de aici vizează noi secții de oncologie și neurologie, valoarea acestuia fiind de peste 40 de milioane de euro.

Finanțarea asigurată în procent de 95% din PNRR

„Proiectul care vizează noile secții de oncologie și neurologie ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a fost selectat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La nivel național, 27 de dosare din cele 49 depuse au fost selectate pentru finanțare prin PNRR. Această listă urmează să fie aprobată prin hotărâre de Guvern.

Proiectul este în valoare de 40.470.105 de euro, finanțarea urmând să fie asigurată în procent de 95% din PNRR. Realizarea acestor noi secții este prima etapă a construcției unui spital județean de urgență nou.

Consiliul Județean a depus toate eforturile pentru pregătirea documentației necesare. De asemenea, Consiliul Județean Giurgiu și Primăria Giurgiu au luat măsurile necesare pentru asigurarea terenului pentru construirea complexului de sănătate”, a transmis europarlamentarul într-o postare pe pagina sa de Facebook.

27 de spitale vor primi finanțare prin PNRR

Amintim că, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, miercuri, lista cu cele 27 de unităţi spitaliceşti ce urmează să primească finanţare prin PNRR.

„În octombrie 2021, a fost aprobată Hotărârea Guvernului pentru stabilirea criteriilor de selecţie. În luna noiembrie, am început să primim aceste proiecte şi am ajuns în situaţia evaluării în luna decembrie şi până în momentul în care stăm de vorbă am evaluat aceste proiecte. Au primit punctajul criteriilor precizate în hotărârea de Guvern.

Această listă va rămâne în transparenţă decizională, împreună cu proiectul hotărârii de Guvern, timp două săptămâni, după care Guvernul României va aproba această listă, prin hotărâre, iar semnarea contractelor de finanţare va urma imediat la sfârşitul lunii ianuarie, începutul lunii februarie.

Angajamentul României referitor la proiectul de investiţii precizează sfârşitul lunii iunie a anului 2026 pentru finalizarea proiectelor, care înseamnă proiectare, execuţie şi dotarea a acestor unităţi spitaliceşti”, a explicat Rafila, într-o conferinţă de presă, la sediul Ministerul Sănătăţii.