Dan Barna, revoltat de discuțiile dintre PNL și PSD! Impune condiții pentru reluarea discuțiilor: Este ridicol

Dan Barna a precizat în emisiunea lui Cosmin Prelipceanu că respinge armistițiul propus de Nicolae Ciucă, subliniind că nu ne aflăm într-un război. Vicepreședintele USR a precizat că situația este clară – fie liberalii continuă discuțiile cu social-democrații, fie se reface coaliția de guvernare.

Totodată, Dan Barna spune că USR nu susține un Guvern minoritar, precizând că ideea unui astfel de Guvern este una ridicolă, având în vedere că există posibilitatea unui coaliții și unei majorități parlamentare.

„Fie PNL decide să meargă mai departe cu PSD, să refacă USL și în seara aceasta discută prețul, (…) fie se reface coaliția, situație în care putem avea o majoritate în Parlament și tocmai de aceea nu susținem un guvern minoritar. Este ridicol să vorbești de un guvern minoritar în momentul de față, când ai posibilitatea unei coaliții, există posibilitatea unei majorități parlamentare care să asigure funcționarea țării”, a declarat Dan Barna.

Dan Barna impune condiții pentru reluarea discuțiilor

Vicepreședintele USR a precizat care sunt condițiile pentru ca USR să reia discuțiile cu premierul desemnat, Nicolae Ciucă.

„Domnul Ciucă a primit foarte clar mesajul transmis de Dacian Cioloș: dacă PNL se așază la masa discuțiilor pentru refacerea coaliției, suntem acolo și suntem gata să discutăm. Ideea aceasta că am putea fi folosiți ca Hopa-Mitică în negocierile cu PSD este exclusă, și de-asta am fost foarte clari: nu vom susține un guvern minoritar, pentru că este foarte clar și posibil să avem o majoritate. Dacă PNL nu și-o dorește și vrea s-o facă alături de PSD, e dreptul domniilor lor. (…) În momentul în care PNL și premierul desemnat ne anunță că renunță la această fantezie ridicolă de a reface USL și ne așezăm să discutăm despre refacerea coaliției, acest lucru este posibil. (…) Nu vom susține un guvern minoritar. Fie refacem coaliția, fie mergem în opoziție”, a mai precizat Dan Barna.

Nicolae Ciucă a trimis un armistițiu tuturor formațiunilor politice

Premierul desemnat Nicolae Ciucă le-a trimis liderilor de partide o propunere de armistițiu pe o perioadă determinată. El a lansat această varinată în vederea susținerii unui guvernul minoritar. El a transmis că România se află într-o situație grea din punct de vedere medical și politic. Situația creată de creșterea prețurilor la energie electrică, gaze și alimente, precum și implementarea PNRR îndeamnă cumpătare politică și responsabilitate, își începe Ciucă mesajul către partidele politice.

„De trei săptămâni țara noastră funcționează cu un guvern interminar, iar o primă tentativă de rezolvare a crizei în care ne aflăm a eșuat săptămâna trecută. A doua încercare, a cărei resposabilitate mi-a fost încredințată în urmă cu cinci zile, se lovește, din păcate, de blocaj sever”, se arată în documentul transmis de premierul desemnat, Nicolae Ciucă.

El i-a chemat pe liderii partidelor să treacă peste rezervele politice pe care le au și să-i acorde șansa de a pune în practică un program de guvernare imediat pentru ieșirea din actuala criză politică.

„Ceea ce vă propun este un armistițiu politic. Să dăm șansa României să respire și să se vindece, să-și adune forțele și să-și recâștige încrederea în viitor”, a punctat premierul.