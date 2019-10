Mai exact, candidatul USR-PLUS la prezidențiale a decis să iasă la rampă după ce jurnaliștii de la g4media.ro au lansat în presă un articol de investigație despre acesta.

”Am avut săptămâna trecută un interviu cu cei de la Rise. Am înțeles că au investigat proiecte pe care le-am desfășurat în perioada anterioară intrării în politică, când eram antreprenor și consultant în domeniul fondurilor europene. (…) Le-am răspuns deschis și onest la toate întrebările. Îl consider un exercițiu de transparență și normalitate într-o campanie electorală”, spune Dan Barna.

În plus, Dan Barna a ținut să menționeze că el nu are nimic de ascuns și că a răspuns onest la toate întrebările jurnaliștilor.

”Rise s-a concentrat pe câteva întreprinderi care nu au rezistat după perioada de sustenabilitate a proiectelor cu finanțare europeană. E un risc inerent și asumat în astfel de cazuri, mai ales într-o etapă de pionierat.

Le-am răspuns deschis și onest la toate întrebările. Îl consider un exercițiu de transparență și normalitate într-o campanie electorală. Nu am nimic de ascuns. Am lucrat 10 ani în fonduri europene și am construit una dintre cele mai de succes companii în domeniu.”, continuă acesta în postarea sa pe Facebook.

