Jurnalistul Dan Andronic oferă o intervenție directă și incomodă: o listă de șapte trăsături esențiale pe care ar trebui să le îndeplinească orice președinte demn de această funcție. De la competență lingvistică și lectură la muncă, promisiuni respectate și credință, această schiță a președintelui ideal devine, în pragul votului, un contrast dureros cu oferta reală de pe buletinele de vot.

Pe fondul unei campanii electorale dominate de sloganuri reciclate, teme defensive și o lipsă generală de substanță, o postare aparent banală pe rețelele sociale a atras atenția publicului conectat. Jurnalistul și consultantul politic Dan Andronic a conturat, într-o listă simplă și nemediată, portretul președintelui pe care România pare să îl aștepte de prea mult timp.

„Vreau un Președinte care vorbește corect limba română.

Care stăpânește măcar limba engleză, și – ideal – o a treia limbă de circulație.

Care poate construi relații personale cu alți șefi de stat.

Care citește și îndeamnă la lectură.

Care încearcă să facă ceea ce a promis.

Care muncește.

Cu credință în Dumnezeu.

Am uitat ceva?

Adăugați voi…

P.S. By the way, am ajutat mai mulți candidați, fără să cer vreun leu, cu sfaturi sau suport media. Unul singur a sunat ca să mulțumească după terminarea campaniei. Ghiciți cine?

”, a scris Andronic pe Facebook.