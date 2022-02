Dacian Cioloș, în corzi. S-a aflat ce s-a discutat în spatele ușilor închise. Este fără precedent

În cadrul ședinței de joi, liderul USR a precizat de mai multe ori că își va da demisia dacă programul său politic nu va fi votat de către colegi, arată înregistrările obținute de news.ro.

Stenogramele apar la câteva zile după ce Dacian Cioloș a declarat că el nu ar fi spus că își dă demisia, învinovățindu-i pe colegii lui de dezinformare.

“Este o dezinformare. Nu e adevărat, nu plec din partid. Câtă vreme partidul poate evolua şi se poate dezvolta, nu plec.

Şi mai bine ar face colegii să se gândească la măsurile de reformă pe care le-am propus, să vină cu amendamente argumentate, sa dezbată conţinutul lor, decat să răspândească ştiri complet false”, spunea Dacian Cioloș în cursul zilei de vineri.

Stenogramele care arată adevărul

”(…) Deci eu voi propune – evident, puteţi şi să nu o votaţi, rezultatul e acelaşi pentru mine – dacă nu trece programul ăsta şi aveţi, încă o dată, tot dreptul şi legitimitatea să-l respingeţi, că aşa e în democraţie, doar că eu îmi asume consecinţele şi îmi depun mandatul. Deci eu pun programul ăsta cu mandatul pe masă şi vă rog să nu o luaţi ca pe o ameninţare, o presiune, e pur şi simplu… eu nu pot să spun altceva dacă ştiu că nu pot să fac lucrurile respective şi ca să le fac am nevoie de sprijinul BN-ului care poate să mi-l dea sau nu. Am zis la început că nu am intrat în detalii foarte multe (…)”, spunea Dacian Cioloș.

Liderul USR a mai spus că are nevoie de un acord pentru a continua, subliniind că dacă nu îl primește înseamnă că agendele nu sunt compatibile aproape deloc.

”(…) Deci da, luni, dacă programul ăsta nu e votat – că voi puteţi să ziceţi: dom-le, nu vrem să îl votăm, că nu scrie în statut, eu nu pot să vă oblig, că dacă nu facem cvorum nu avem şedinţă de BN, sau şi dacă facem cvorum şi voi nu vreţi să îl votaţi, nu pot să vă oblig, sau la fel, dacă votaţi împotrivă – doar că atuncea eu îmi asum consecinţele şi îmi prezint demisia şi trebuie un alt preşedinte care să poată să-şi pună în aplicare programul, probabil ales pe un alt program”, a mai spus Dacian Cioloș.