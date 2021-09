Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dacian Cioloș anunță că USR PLUS nu se va întoarce la guvernare decât dacă vor fi respectate două condiții. Mai exact, premierul să nu fie Florin Cîțu, iar calendarul de reforme să fie unul clar.

Totodată, liderul USR-PLUS a mai adăugat că nu a vorbit nimic cu premierul Cîțu sau cu altcineva din conducerea PNL după rezultatele congresului, precizând că declarațiile liberalilor sunt doar o ”încercare ridicolă de influențare” în alegerile USR PLUS.

Nu am discutat nimic cu Florin Cîțu sau cu cineva din conducerea PNL după congresul lor. Nu ne întoarcem la guvernare decât în condițiile deja expuse: alt premier și calendar clar de reforme. Consider declarațiile liberalilor o încercare ridicolă de influențare a alegerilor din USR PLUS.

De menționat este faptul că Dacian Cioloș este câștigătorul primului tur al alegerilor interne pentru președinția USR PLUS, cu 46%. Dan Barna a obținut 43,9 la sută din sufragii, iar Irinel Darău – 10,1%.

Ce spunea Florin Cîțu despre USR-PLUS

De cealaltă parte, premierul Florin Cîțu a câștigat cursa pentru șefia PNL. Cu această ocazie, el a declarat sâmbătă că discuții pentru refacerea coaliției de guvernare vor avea loc cel mai probabil după 2 octombrie, când va avea loc congresul USR PLUS în urma căruia va fi aleasă o nouă conducere.

În același timp, premierul a mai adăugat că, pentru revenirea la guvernare, USR PLUS trebuie să renunțe la moțiunea de cenzură.

„Ne gândim să refacem coaliția. Am ținut ușile deschise pentru foștii parteneri – sau partenerii – de la USR PLUS, cât timp nu sunt alături de AUR și nu lucrează pe sub masă pentru voturile PSD pentru moțiune. Atât timp cât există acea moțiune e complicat să avem un dialog” a spus Cîțu pentru Digi24.

Totodată, el a mai adăugat că trebuie să existe și discuții referitoare la strategia pentru coaliția de guvernare.

„Marţi cred că avem primul Birou Politic Naţional sau primul BEx. Vom încerca să fie marţi. Oamenii vor veni, va fi un Birou Executiv mai relaxat în primă fază, dar, bineînţeles, vor fi şi lucruri importante. Trebuie să discutăm despre strategia noastră în ceea ce priveşte coaliţia de guvernare, asta vom discuta în BEx, vom discuta mai multe scenarii”, a mai anunțat Florin Cîțu.