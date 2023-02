Inflația ungară a crescut în ianuarie la 25,7% în ritm anual, de la 24,5% în decembrie, stimulată de creșterea prețurilor la energie, alimente și combustibili pentru gospodării, a anunțat vineri Oficiul Central de Statistică (KSH).

Inflația de luna trecută a depășit așteptările pieței, care indicau o creștere de 25,2%.

Inflația de bază HUCPIC=ECI, calculată cu o metodologie revizuită, a accelerat la 25,4%, de la 24,8% în decembrie, depășind, de asemenea, prognoza de 25,0% a analiștilor într-un sondaj Reuters. Prețurile au crescut cu 2,3% față de luna precedentă, a precizat Oficiul Central de Statistică (KSH).

Inflația medie pentru anul 2022 a fost de 14,5%

Începând cu aprilie 2021, KSH nu mai include prețurile la alcool și tutun în cifra inflației de bază. Banca Națională a Ungariei vizează o inflație globală de 3%, cu o bandă de toleranță de un punct procentual de o parte și de alta.

Prețurile la alimente au crescut cu 44% de la an la an, prețurile la energie pentru gospodării au urcat cu 52,4% după ce guvernul a redus anul trecut subvențiile pentru facturile la utilități, în timp ce prețurile la combustibili au crescut cu 35,9% după ce o penurie de aprovizionare a forțat guvernul să renunțe la plafonarea prețurilor timp de un an.

Prețurile bunurilor de consum de folosință îndelungată au crescut cu 13,5%, în timp ce prețurile serviciilor au crescut cu 11,3%, scrie Nasdaq.

Cea mai mare surpriză a venit din partea componentei de combustibili și energie electrică, unde prețurile au scăzut cu 6% MoM, reducând cu aproximativ 0,5 puncte procentuale inflația globală. Principalul factor determinant a fost gazul natural, cu o scădere a prețurilor de 11,8% din noiembrie până în decembrie. Acest lucru este atribuit condițiilor meteorologice favorabile (mai calde) și distrugerii cererii cauzate de schema de sprijin pentru facturile de utilități reformată. Volumul de utilizare a gazelor naturale în gospodării a scăzut cu 23% în decembrie, astfel încât consumul unei proporții mai mari de consumatori s-a situat sub limita cantitativă a prețului mai mic al gazelor naturale, ceea ce a dus la o scădere a prețului mediu estimat al gazelor naturale.

Nu va avea loc o schimbare a politicii monetare

Chiar și cu surpriza negativă din decembrie, bancherii nu cred că Banca Națională a Ungariei (NBH) va fi pregătită să apese pe trăgaciul unei schimbări de politică monetară. Consiliul monetar dorește să vadă o tendință de îmbunătățire a percepției riscurilor; astfel, adoptă o abordare răbdătoare. Deși sentimentul pieței globale s-a îmbunătățit mult de la ultima ședință de stabilire a ratei, banca centrală ar putea dori să vadă mai mult de atât. Cu excepția cazului în care se înregistrează o întărire neașteptat de semnificativă a forintului în săptămânile următoare, vedem că BNS se va limita la măsurile temporare, direcționate și la rata marginală de 18% până la sfârșitul lunii martie. Până atunci am putea vedea o perioadă suficient de lungă de îmbunătățire a asumării riscurilor la nivel mondial și dovezi ale unui vârf al inflației din Ungaria. Raportul privind inflația din martie (și, prin urmare, proiecția actualizată a personalului) ar fi momentul ideal pentru a anunța începutul redresării treptate.