Locuitorii de la blocurile din municipiul Arad şi oraşul Lipova au simţit cel mai intens cutremurul care s-a produs luni seară şi au ieşit în stradă speriaţi, însă autorităţile spun că deocamdată nu au fost raportate pagube.

Imediat ce cutremurul s-a produs, sute de oameni din cartiere au ieşit în stradă, de teamă că ar putea exista replici. În Arad şi Lipova, locuitorii de la blocuri încă sunt pe străzi, schimbând impresii şi spunând că a fost cel mai intens cutremur pe care l-au simţit în zonă.

„S-au zguduit ferestrele şi uşa de la apartament s-a deschis. Stau la etajul şase şi am simţit foarte puternic cum se clătina totul în jur.

Prima reacţie a fost să fug, dar apoi mi-am adus aminte că nu e indicat să fii pe casa scării când e cutremur. Am coborât din bloc când s-a terminat şi toată lumea era afară să schimbe impresii. Sperăm că nu vor fi replici sau vor fi mai uşoare”, a spus un locatar din cartierul Aurel Vlaicu, Gabor Sinka.

Și la case s-a resimțit

Şi în cartierele de case din Arad, oamenii au ieşit la stradă pentru a-şi întreba vecinii dacă au simţit cum s-a mișcat pământul.

„Parcă a trecut un tanc pe stradă, a vibrat casa, mobila, am simţit sub picioare cum se mişcă podeaua. A fost primul cutremur pe care l-am simţit”, a spus un locuitor din cartierul Europa.

Epicentrul ar fi fost mai aproape de Lipova decât de municipiul Arad. Primarul din Lipova, Florin Pera, a declarat, că localnicii de la blocuri şi case au ieşit în stradă imediat.

„Sunt martori care mi-au relatat că au văzut cum se clatină turla Bisericii Ortodoxe Radna, dar din fericire nu s-a prăbuşit şi până acum nici nu au fost raportate pagube în Lipova.

Eu am plecat deja în recunoaştere în cartiere, să vorbesc cu oamenii şi să văd dacă sunt probleme. Tot ce pot să spun până acum este că în zona Lipova, unde am înţeles că a fost epicentrul, eu, personal, nu am simţit niciodată un cutremur atât de puternic.

A fost în două reprize scurte, cu pauză de câteva secunde între ele, aşa am simţit eu”, a spus primarul.

Nu au fost raportate pagube

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad au transmis că deocamdată nu au fost raportate pagube.

„Până în acest moment nu avem apeluri privind eventuale pagube. Se execută recunoaşteri în municipiul Arad, în oraşele Lipova, Curtici, Nădlac, Ineu, Sebiş, Chişineu-Criş şi în localităţile Bârzava, Vinga, Gurahonţ, Birchiş”, a transmis ISU Arad.

Un cutremur mediu cu magnitudinea 4,6, care a fost raportată inițial dar care a fost revizuită la 4,9 pe Richer s-a produs luni, la ora locală 20,46, în Banat, judeţul Arad, arată informaţiile publicate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 15 kilometri în apropierea următoarelor oraşe: 24 km sud-est de Arad, 45 km nord-est de Timişoara, 77 km sud-est de Bekescsaba şi 89 km nord de Reşiţa.

Cea mai puternică mişcare tectonică din acest an, cu magnitudinea 5,7, a avut loc în data de 14 februarie, în judeţul Gorj, la o adâncime de 6,3 kilometri.