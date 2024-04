Cutremur puternic de 5 grade! În largul coastei Hokkaido, Japonia, s-a înregistrat un seism semnificativ.

Acesta a avut magnitudinea de 5, conform datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 10 kilometri sub suprafața terestră. Evenimentul a adus îngrijorare în regiune și a determinat autoritățile să inițieze măsuri de monitorizare și intervenție. Autoritățile au evaluat eventualele daune pentru a asigura siguranța locuitorilor.

Japonia, zguduită de 20 de cutremure în doar 90 de minute

Japonia a trecut prin momente cumplite la începutul anului 2024. Încă din prima zi a noului an, țara a fost zguduită de 20 de cutremure într-un interval de doar 90 de minute. Imediat a fost emisă alertă de tsunami.

Într-o serie neobișnuită de evenimente seismice, Japonia a fost lovită atunci de 20 de cutremure în intervalul scurt de timp cuprins între orele 16:06 și 17:29, ora locală a Japoniei. Aceste cutremure au avut loc în largul coastelor prefecturii Ishikawa și în prefectura învecinată Niigata.

Alertă de tsunami emisă după cutremur

Datorită gravității situației, a fost emisă o alertă de tsunami pentru zonele afectate. Avertismentele au cuprins și nordul Insulei Hokkaido și sudul Insulei Kyushu. În plus, Rusia a emis și ea o alertă de tsunami pentru coasta vestică a Insulei Sakhalin. În fața pericolului iminent, au avut loc operațiuni de evacuare.

Trebuie menționat că atunci când un cutremur se produce sub ocean, el poate genera tsunami-uri prin perturbarea nivelului apei oceanului. Acest fenomen este rezultatul mișcărilor bruște ale crustei terestre care au loc în adâncul oceanului în timpul cutremurelor subacvatice. Astfel de mișcări pot declanșa undele uriașe ale tsunami-urilor. Ele se deplasează rapid către țărmuri și pot cauza distrugeri semnificative și pierderi de vieți omenești.

Bilanț înfricoșător după teribilul cutremur

La câteva zile după acest eveniment, s-a anunțat că numărul deceselor din Japonia a crescut la 62. Situația a fost considerată una gravă în multe zone afectate. Într-un oraș, 90% dintre clădiri au fost reduse la ruine. Mulți oameni erau încă prinși sub dărâmături. Situația era complicată de temperaturile scăzute, care au coborât sub zero grade Celsius.

În urma prăbușirii clădirilor și a incendiilor care au izbucnit în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade care a lovit Japonia luni, 62 de persoane și-au pierdut viața în prefectura Ishikawa. Mai multe detalii aici.