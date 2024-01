Cutremur devastator! A pus țara la pământ. S-au prăbușit 90% dintre case

SURSA FOTO: Dreamstime

Bilanţul cutremurului din Japonia a crescut la 62 de morţi. Într-un oraş, 90% dintre clădiri sunt puse la pământ. Multe victime sunt încă sub dărâmături, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub zero grade.