Cutremur Japonia 2024. Conform estimărilor specialiștilor, cutremurul cu magnitudinea 7,6 din Japonia a generat o deplasare a terenului în regiunea Noto. Acesta s-ar fi deplasat cu aproximativ 1,3 metri spre vest.

După cutremurul cu magnitudinea 7,6, Autoritatea de Informații Geospatiale din Japonia (GSI) a analizat datele GPS.

Conform cifrelor preliminare, un punct de observare din orașul Wajima din regiunea Ishikawa a înregistrat cea mai semnificativă modificare.

Cutremur Japonia 2024. S-au observat și alte deplasări ale terenului:

Au fost identificate și alte modificări în orașele:

Destruction in the Japanese city of Wajima as a result of an earthquake.

In total, 48 people died from it in Japan. pic.twitter.com/BHMlV0Gc75

