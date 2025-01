Agenția Meteorologică din Japonia a emis luni o alertă de tsunami, în urma unui cutremur puternic ce a lovit sud-vestul țării.

Acesta a avut loc în largul coastei din apropierea insulei Kyushu și a afectat două prefecturi japoneze. Autoritățile au transmis instrucțiuni clare locuitorilor pentru a preveni accidentele.

Cutremurul s-a produs luni seară, la ora locală 21:19 (14:19 ora României), conform informațiilor furnizate de agenția japoneză de meteorologie.

Acesta a generat o avertizare de tsunami pentru două zone specifice: provincia Miyazaki, situată pe insula Kyushu, și prefectura Kochi, situată în sudul Japoniei.

Potrivit agenției, seismul a avut o magnitudine de 6,9 grade.

După eveniment, autoritățile locale au emis un mesaj prin care îndemnau locuitorii să nu intre în apă și să se abțină de la apropierea de coastă.

