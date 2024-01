Japonia se află în stare de alertă de tsunami în urma a 20 de cutremure survenite în largul coastelor prefecturii Ishikawa și în prefectura vecină Niigata, între orele 16:06 și 17:29, ora locală a Japoniei.

Avertismente de tsunami au fost emise până în nordul Insulei Hokkaido și în sudul Insulei Kyushu. Rusia a emis o alertă de tsunami pentru coasta vestică a Insulei Sakhalin. O evacuare este în desfășurare, potrivit agenției de presă TASS.

În orașele afectate, au fost raportate întreruperi de curent și conducte de apă sparte. Drumurile principale sunt închise din cauza fisurilor și a altor pagube. La un sanctuar din Kanazawa, prefectura Ishikawa, o poartă torii a fost avariată.

Prim-ministrul Japoniei, Fumio Kishida, a sosit la biroul său pentru a evalua pagubele și a coordona răspunsul Guvernului de la Tokyo în această situație de urgență.

Video footage of the moment a Magnitude 7.6 Earthquake hit 36 Km North East of Anamizu, Japan 🇯🇵 | 1 January 2024 | 04:10 local time | #earthquake #Japan #日本地震 #GempaJepang #JapanEarthquake #tsunami #TerremotodeJapón pic.twitter.com/TQUbIBDBeB

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) January 1, 2024