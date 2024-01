Cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade pe scara Richter în Japonia! Seismul a avut loc în centrul țării. S-a produs la o adâncime de 10 kilometri, la ora 9:10. S-a simţit până în Tokyo. Cutremurul a fost urmat de o replică cu magnitudinea de 6,2 grade pe scara Richter.

A fost emisă o alertă de tsunami de-a lungul regiunilor de coastă vestice din regiunile nipone Ishikawa, Niigata şi Toyama. Circulaţia trenurilor de mare viteză a fost suspendată, potrivit agenţiei de presă Kyodo. În prezent, se crede că valuri cu o înălţime de până la 5 metri ar putea ajunge la Noto, prefectura Ishikawa.

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today’s earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 1, 2024