Președintele Institutului din Rusia pentru Orientul Mijlociu, Evgheni Satanovski, care este unul dintre cei mai importanți propagandiști pro-Putin ai Rusiei, a prezentat marți, 4 octombrie 2022, în cadrul emisiunii TV „Seara cu Vladimir Soloviov”, o listă care cuprinde numele unor oficiali NATO care trebuie uciși.

În prezent, regimul politic condus de Vladimir Putin promovează alte idei cu ajutorul cărora ar putea face față dezastrului provocat de Guvernul de la Moscova. Propagandiștii din Rusia resping reluarea negocierilor de pace cu Ucraina și niciunul dintre ei nu îndrăznește să vorbească despre retragerea armatei ruse din Ucraina pentru a opri războiului. În schimb, aceștia propun uciderea liderilor occidentali însărcinați să ajute armata Ucrainei.

„Cum câștigăm? Cum ar trebui să reacționăm la americani? Ce ar trebui să facă Rusia?”, l-a întrebat prezentatorul TV Vladimir Soloviov pe propagandistul pro-Putin Evgheni Satanovski.

„Rusia este ceea ce este, în termeni de națiune. Vom continua să fim așa cum suntem. Cei care sunt cu noi vor fi bine, iar pe restul îi vom ucide… Sunt un grup relativ mic care se ocupă de această tabără și acționează împotriva noastră — sunt amenințători și nu se tem de nimic. De pe vremea lui Gorbaciov, odată ce am început să jucăm după regulile lor, au încetat să se mai teamă de noi. Acesta este factorul principal”, a răspuns Evgheni Satanovski.

Vladimir Soloviov l-a întrebat, apoi, dacă a vrut să spună că cei aproximativ 1,5 miliarde de oameni din lume, afiliați ai NATO, ar trebui masacrați. La această întrebare, Evgheni Satanovski a spus: „Nu sunt 1,5 miliarde de oameni care conduc procesul din cealaltă parte, ci între 100 și 200. Ar trebui să-și dea seama că, dacă se ajunge la asta, asta înseamnă sfârșitul lor…

Sunteți conștienți că îi cunosc pe acești oameni. Îi știu pe toți. I-am văzut pe toți. Doar înțelegând că ei personal se confruntă cu sfârșitul… doar acest lucru va avea un efect asupra acelor oameni.”

El a mărturisit că a întocmit deja o „listă neagră” cu toate numele, listă pe care Vladimir Soloviov a denumit-o rapid „Lista Satanovski,”.

„În Cartea Vieții, creăm și noi intrări pentru noi înșine. ”Lista Satanovski”? Poate. Ar trebui să facem astfel de lucruri, pentru că orice încercare de a negocia cu [Volodimir] Zelenski sau cu Biden ar fi ca și cum ai face o înțelegere cu ucigașul tău”, a zis Vladimir Satanovski.

Top propagandists on Russian state TV brainstormed about various ways of attacking the West for helping Ukraine: from plotting to kill powerful government officials on „The Satanovsky List,” to using energy as a weapon against Europe. More in my article ⤵️https://t.co/IJf3vEqmol pic.twitter.com/aUvKFqODZL

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 5, 2022