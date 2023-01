Inflația va domina anul 2023

Fostul premier, Victor Ponta, a declarat că an 2023 va fi predominat de inflație, prețuri mari și probleme financiare pentru români dacă guvernanții nu vor lua măsuri urgente privind economia țării. Ponta spune că 2022 a fost unul greu pentru români pentru că România „pe partea guvernamentală, nu a avut o politică economică”.

El a punctat că actualul Guvern nu a avut deloc o politică economică și a venit doar cu ordonanțe.

„Cred că în 2022 guvernul, vorbesc de partea guvernamentală, nu a avut o politică economică. Nu a avut deloc, a venit din când în când cu ordonanțe. Sper sincer, Marcel Ciolacu este mai bun politican decât Ciucă, poate din luna mai dă mai multă atenție. Dacă trăiești cum am trăit în ultimii trei ani din împrumuturi externe, hrănit din aparatul privat, va fi și 2023 un an cu inflație, prețuri mari și cu probleme financiare”, a avertizat fostul premier Victor Ponta, la România TV.

Anul 2023, complicat din punct de vedere economic

Amintim că, ministrul de Finanțe, Adrian Câciu, a transmis recent un mesaj prin care avertizează că 2023 va fi un an dificil, marcat în continuare de puseul inflaționist. Cu toate acestea, ministrul a ținut să arate că anul „se construiește pe susținere, încredere, solidaritate, echilibru și stabilitate”.

El a menționat că avem cea mai stabilă economie din regiune (în contextul în care piețele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost înregistrată de la criza din 2008) și a punctat că închidem anul 2022 cu o creștere economică care va depăși 5%, un răspuns eficient al economiei și Guvernului la presiunile pe cost manifestate de inflație și dobânzi.

„Un an dificil, marcat în continuare de puseul inflaționist (chiar dacă inflația va intra într-o zonă de temperare și chiar reducere – dar pentru asta este nevoie în continuare de o luptă continuă care se va manifesta pe întregul an 2023), complicat din punct de vedere economic și marcat de încetiniri vizibile ale economiilor puternice care vor afecta inclusiv economiile emergente precum a României, un an în care diferența va fi făcută de folosirea la maxim a instrumentelor de politică publică direcționate pe trei paliere: reforme, investiții și susținere a categoriilor vulnerabile”, a scris Adrian Câciu.