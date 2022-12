Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a cerut în Parlamentul European respingerea argumentelor nejustificate ale Austriei și folosirea cifrelor oficiale ale instituțiilor europene.

România este pregătită să adere la spațiul Schengen

„Aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România. Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni, fiindcă vor să fie mai aproape de Europa. Pentru a atinge acest obiectiv, am făcut foarte multe eforturi. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri. Am reformat Justiția astfel încât Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie ridicat.

Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiu Schengen mai sigur. Am reușit să avem sprijinul a 26 din 27 de state membre. Totuși, Consiliul Justiție și Afaceri Interne nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat: Austria.”, a precizat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul a mai declarat că obiectivul României este în continuare aderarea la spațiul Schengen și „vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiect cât de curând”.

„Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor. Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră. Vă cer să respingem populismul. Vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate. Să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene. România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată. Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând.”, a declarat europarlamentarul PNL în Parlamentul European.

Europa a intrat într-o criză profundă, din cauza votului Austriei

Europarlamentarul Victor Negrescu a cerut marți, în Parlamentul European, Consiliului European o perspectivă clară de aderare la spațiul Schengen pentru România.

„Europa a intrat într-o criză profundă, ca urmare a veto-ului exercitat de Austria împotriva propunerii Comisiei de a include România în spațiul Schengen. Cum este posibil să acceptăm ca un guvern al unui stat membru să calce în picioare legislația și recomandările europene, fără ca noi să acționăm pentru a proteja drepturile cetățenilor noștri, care au fost grav afectate de această decizie nedreaptă? România respectă criteriile spațiului Schengen, fapt confirmat de toți, inclusiv prin prezența la această dezbatere. Astăzi, însă, într-un context foarte dificil, solidaritatea blocului comunitar este pusă sub semnul întrebării de acest veto, care servește intereselor Federației Ruse.”, a declarat Victor Negrescu.

Victor Negrescu a mai precizat că intrarea în spațiul Schengen nu trebuie să devină un troc și a solicitat ca instituțiile responsabile să stabilească un calendar ferm de aderare la spațiul Schengen pentru România.

„Românii nu au de ce să negocieze cu politicienii din Austria pentru respectarea drepturilor lor și nu vor accepta trocuri economice. Insistăm ca în cadrul Consiliului European să fie discutat acest subiect și să stabiliți un calendar ferm de aderare, în cel mai scurt timp cu putință.”, a mai spus europarlamentarul.