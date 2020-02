Fostul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, și-a dat demisia din PSD pentru a candida la funcția de primar al orașului Constanța. El anunțase că se va înscrie în cursa pentru alegerile locale, chiar dacă asta înseamnă să renunțe la statutul de membru al PSD.

”Voi candida, cu siguranţă. Demisia din PSD este de bun simţ! Aștept ordinul de suspendare (n.red. din funcţia de comisar şef al CJPC Constanţa) şi demarez precampania. Dacă nu au răbdare să depun demisia, mă pot demite!”, a spus Horia Constantinescu, conform evz.ro.

”Cum din presa am aflat de eventuala mea demitere, dacă nu sunt cuminte, tot prin intermediul presei transmit domnului Stroe și colegilor dânsului că, astăzi, 23.02, ora 9:30, ma voi prezenta la sediu pentru a DEPUNE DEMISIA! Consider ca promovarea adevăratelor valori a rămas o prioritate pentru PSD Constanta, iar o “virgulă” (exprimarea staff-ului municipal) ca mine, nu are ce le căuta alături!”, a mai spus Constantinescu.

Totul s-a petrecut în contextul în care șeful PSD Constanța, Felix Stroe, a anunțat că o candidatură din partea fostului președinte al ANPC este totuna cu excluderea sa din partid.

”Suntem maturi, unii chiar bărbați”

Iar filiala locală a PSD are un candidat declarat în persoana actualului primar Decebal Făgădău, precizează sursa citată.

Horia Constantinescu și-a anunțat, cu câteva zile în urmă, intenția de a candida la Primăria Constanța și a spus că nu a cerut permisiunea colegilor săi să candideze: ”Nu cred că trebuia să cer voie. Suntem maturi, unii chiar bărbați, iar purtarea unui dialog ajută la o comunicare mai bună”, a declarat el.

Constantinescu a fost eliberat în noiembrie 2019, în baza unei decizii a premierului Ludovic Orban, din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Iar fostul preşedinte al ANPC a declarat că restructurările iniţiate i-au cauzat retragerea din funcţie și dezvăluit că numai 20 dintre cei 51 de comisari din Bucureşti sunt competenţi: ”Avem tâmpi în instituţii la nivel de Bucureşti-Ilfov”, spunea Constantinescu la vremea respectivă.

