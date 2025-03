Într-o postare pe Facebook, Horia Constantinescu a făcut publică decizia de a părăsi PSD, declarând că nu mai are nicio legătură cu conducerea partidului.

Fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și actual șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Constanța a explicat motivele plecării sale, denunțând corupția și lipsa de transparență din interiorul partidului.

”Am «demisionat» din PSD. Nu am mai avut niciun dialog cu nimeni din conducerea partidului. De ce? Pentru că am deranjat. «Nu aşa…». Dinozaurii nu trebuie tulburaţi din somnul lor istoric. Dl Buzatu voia să fiu schimbat pentru că verificam activitatea «protejatului» de la comisariatul de acolo şi nu trebuia. Cei de la Constanţa s-au supărat că le-am verificat afacerile şi culmea s-au aplicat sancţiuni. Şi alte supărări de genul: Vine la mine în judeţ (de subliniat la mine) şi nu îmi cere voie? Aici au apărut fricţiunile. Nu generalizez. Am colaborat minunat şi cu cei care «mi-au ţinut spatele»”, a declarat Horia Constantinescu.

”Astăzi, mă declar învins de ipocrizie, de făţărnicie, de slugărnicie şi tot ceea ce a devenit cel mai important segment al politicii «de partid». Pare că ne-am aruncat în gol, atât de rapidă este căderea. Ne uităm la media naţională şi pare că o citim invers. 19% este pentru unii 91%…Lista este lungă”, a mai declarat şeful CJPC Constanţa.