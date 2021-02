Noi dezvăluiri absolut şocante din interiorul justiţiei din România. Fostul senator, Valer Marian, vine cu acuzaţii incredibile la adresa generalului Florian Coldea.

S-a cerut condamnarea lui Marian Vanghelie?

S-ar fi cerut condamnarea fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie. Cel puţin asta susţine Valer Marian care vine cu acuzaţii frontale la adresa lui Florian Coldea pe care îl numeşte cel mai abuziv şef operativ al SRI.

Valer Marian susţine că Florian Coldea l-ar fi abordat pe şeful SPP, generalul Lucian Pahonţu, pentru ca acesta să-i solicite unei terţe persoane sa apeleze la judecatorul Alexandru Mihalcea de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a interveni la judecatoarea Cristina Maria Cristea. Ultima ar fi trebuit sp-l condamne pe Marian Vanghelie.

Astfel, generalul SRI, Florian Coldea s-ar răzbuna pe Vanghelie, un critic dur al fostului sef operativ al SRI.

“Coldea isi baga iar coada in justitie

In loc sa-si vada de pensie, de problemele de sanatate si de studiile fiului sau, generalul Florian Coldea, cunoscut drept cel mai longeviv si abuziv sef operativ al SRI, nu se ostoieste si isi baga iar coada prin instantele de judecata.

In decembrie 2020, dupa condamnarile definitive din dosarul ‘Ferma Baneasa’, jurnalistul Dan Andronic a dezvaluit ca ar fi fost informat anterior ca atat generalul Florian Coldea cat si fostul director al SRI, George Maior, s-ar fi exprimat distinct ca si inculpatii achitati in cauza de instanta de fond vor fi condamnati in apel de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Fapt care s-a adeverit pe deplin, ‘completul negru’ de la Inalta Curte, constituit din judecatorii Ionut Matei, Florentina Dragomir si Alina Ioana Ilie condamnandu-i pe avocatul Robert Rosu la o pedeapsa de 5 ani inchisoare cu executare si pe jurnalistul Dan Andronic la 3 ani inchisoare cu suspendare conditionata, dupa ce fusesera achitati de Curtea de Apel Brasov.

Actuala tinta a generalului Coldea: Marian Vanghelie.

Relatia apropiata dintre generalul Coldea si judecatorul Matei este cunoscut, cei doi fiind vazuti in vilelele conspirative si de protocol ale SRI, indeosebi in perioada in care Matei era vicepresedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie si seful Structurii de Securitate al instantei supreme.

Dupa cum se stie, fostul parlamentar si ministru Elena Udrea a declarat, sub juramant, in fata Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI ca, inaintea numirii in functia de vicepresedinte al Inaltei Curti, generalul Coldea i-ar fi spus presedintelui Traian Basescu ca judecatorul Ionut Matei este ‘omul nostru’, adica al SRI.

Judecatorul Matei se afla intr-o relatie apropiata si cu generalul Adrian Ciocarlan, adjunct al actualului director al SRI din 2016.

Ciocarlan a fost unul din colaboratorii cei mai apropiati ai generalului Coldea, cei doi fiind colegi la Academia Nationala de Informatii. In perioada sa de glorie, in functia de sef operativ al SRI, Coldea l-a folosit pe Ciocarlan indeosebi in relatia cu DNA si cu instantele de judecata.

Conform unor informatii aparute in presa, furnizate din mediul judiciar, judecatorul Matei si generalul Ciocarlan au facut parte, la un moment dat, din aceeasi loja masonica, SR 98 Sfantu Gheorghe, din cadrul Marii Loji Nationale a Romaniei.

In ultimele saptamani mi-au parvenit informatii conform carora Florian Coldea urmareste acum condamnarea cu orice pret a fostului primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, cunoscut drept un vechi si asiduu critic al negurosului general.

Marian Vanghelie este judecat pentru fapte de coruptie intr-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, ca prima instanta, aflat inca in faza administrarii de probe. Presedintele completului de judecata este judecatoarea Cristina Maria Cristea.

Conform surselor noastre, generalul Coldea l-ar fi abordat pe seful SPP, generalul Lucian Pahontu, pentru ca acesta sa-i solicite unei terte persoane sa apeleze la judecatorul Alexandru Mihalcea de la Curtea de Apel Bucuresti pentru a interveni la judecatoarea Cristina Maria Cristea, cu care a fost casatorit, sa-l condamne pe Vanghelie.

Judecatorul Mihalcea a facut parte, alaturi de judecatoarea Camelia Bogdan, din celebrul complet care l-a condamnat la 10 ani de inchisoare cu executare pe mogulul Dan Voiculescu in dosarul ICA. In spatiul public a aparut ulterior o inregistrare in care fostul presedinte Traian Basescu relateaza cum i s-au laudat generalul Florian Coldea si fosta sefa a DNA, Laura Codruta Kovesi, cum l-au scos din completul initial, prin fabricarea unui dosar penal, pe judecatorul Stan Mustata, care a fost inlocuit cu Camelia Voiculescu, pentru a obtine condamnarea lui Dan Voiculescu.

Precedentele Voiculescu, Dragnea si Nastase

Generalul Lucian Pahontu (din 2014 seful protectiei si pazei presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce timp de aproape un deceniu fusese seful pazei si protectiei ex-presedintelui Traian Basescu) a fost acuzat in 2018 de catre presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ca s-ar fi implicat in procesul sau cu angajarile fictive de la DGASPC Teleorman, aflat in apel la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Mai exact, Dragnea a facut public ca senatorul Paul Stanescu, pe atunci vicepresedinte al PSD si unul din cei mai apropiati colaboratori ai sai, i-a spus ca a fost cautat de un prieten care i-a transmis din partea generalului Pahontu sa se distanteze de Dragnea, pentru ca acesta va fi ‘executat’ pana in martie si ca are mari sanse sa preia el sefia PSD.

Senatorul Stanescu a confirmat aceste discutii ulterior. Cert este ca, la sfarsitul lunii mai 2019, Dragnea a fost condamnat de Inalta Curte la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. La finele anului 2019, Stanescu a devenit omul nr. 2 in PSD, dobandind functia de secretar general al partidului.

Conform unor ofiteri SPP in rezerva, un fost adjunct al sefului SPP, generalul Alexandru Burian, a fost implicat in iunie 2012 in condamnarea definitiva a fostului premier Adrian Nastase in dosarul ‘Trofeul Calitatii’.

Potrivit acestora, cu trei zile inaite de condamnarea lui Nastase, generalul Burian s-ar fi deplasat cu un autoturism la sediul Inaltei Curti, usor travestit, respectiv imbracat civil, cu un basc pe cap si ochelari de soare, si ar fi luat-o pe presedinta Livia Stanciu, pe care ar fi dus-o la Palatul Cotroceni, unde a stat circa doua ore.

Dupa trei zile, Nastase a fost condamnat de completul de 5 de la Inalta Curte, din care facea parte si Stanciu, la 2 ani inchisoare cu executare.

Ulterior, un membru al completului, judecatoarea Sofica Dumitrascu, a marturisit faptul ca, in zilele premergatoare, majoritatea membrilor completului inclinau pentru o condamnare cu suspendare conditionata.

La finele lunii martie 2013, in calitate de senator, am adresat o interpelare ministrului justitiei Mona Pivniceru, prin care i-am solicitat sa ceara Inspectiei Judiciare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si Parchetului General sa verifice aspectele legate de vizita presedintei Inaltei Curti, Livia Stanciu, la Palatul Cotroceni in zilele premergatoare condamnarii fostului premier.

Nu am primit niciodata vreun raspuns. Dupa cateva zile, Mona Pivniceru a fost eliberata din functie, atributiile de ministru al justitiei fiind preluate de premierul Victor Viorel Ponta, care a avut alte prioritati, respectiv sa-i numeasca pe Laura Codruta Kovesi procuror sef al DNA, pe Alina Bica procuror sef al DIICOT si pe amicul sau Tiberiu Nitu procuror general al Romaniei.

Oare actualul procuror sef al DNA, Crin Bologa, cunoscut la Cluj si la Zalau drept un om cu carte si cu aplecare spre dreptate, nu are ac de cojocul acestor generali analfabeti, frustrati si harsiti in rele?

Coldea si Pahontu au fost numiti in functiile de sef operativ al SRI, respectiv de sef al SPP in 2005 de catre presedintele Traian Basescu, astfel ca intre ei a existat o relatie stransa de colaborare, in care au realizat tot felul de combinatii mai mult sau mai putin legale.

Nu este un secret ca cei doi se au la mana cu anumite aspecte compromitatoare. Este deja de notorietate ca generalul Coldea a ramas repetent atat la Institutul Politehnic din Timisoara cat si la Academia Nationala de Informatii din Bucuresti. Nici generalul Pahontu nu sta mai bine cu cartea sau cel putin cu alfabetizarea.

Un general de jandarmi in rezerva, care i-a fost comandant de pluton in tinerete, mi-a marturisit ca Pahontu il ruga sa-i scrie scrisorile pentru parintii sai.

Un fost sef al Corpului de control al ministrului de interne mi-a dezvaluit ca, in perioada in care era seful Jandarmeriei Romane, i-a solicitat lui Pahontu o nota explicativa dupa un control si ca acesta a scris cu greu o nota de o pagina, in care a depistat mai mult de o duzina de greseli gramaticale. In perioada in care eram senator, mi-a fost aratata o declaratie de avere a generalului Pahontu care continea patru greseli gramaticale, desi intr-o astfel de declaratie semnatarul consemneaza putine cuvinte in scris, in partea introductiva, majoritatea completarilor fiind cifre. O mare rusine pentru cei care au promovat si au mentinut in functii atat de importante astfel de personaje, ca osteni nu le putem zice”, a spus Valer Marian, conform cotidianul.ro.