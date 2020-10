Următorul invitat la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată marți, de la 23:00, la Kanal D, este Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5 al Capitalei, figura publică vocală și controversată, exclus din 2015 din rândurile PSD, partidul în mijlocul căruia s-a afirmat ca politician.

Marian Vanghelie se va afla față în față cu Denise Rifai și va răspunde celor 40 de întrebări menite să clarifice aspecte ale traseului politic al acestuia, dar și pe cele ale vieții personale a fostului edil care și-a atras renumele de „Primarul care este”.

„Ce notă v-ați da la limba română?”, „Este adevărat că ați vrut să-l bateți pe Adrian Năstase?”, „Câți bani ați făcut în politică?”, „Ați spălat bani cu vanghelioanele?” sunt câteva dintre întrebările la care va fi invitat să răspundă Marian Vanghelie.

Nu pierdeți marți, 27 octombrie, de la 23:00, la Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un maraton al întrebărilor incomode, cu Marian Vanghelie invitat.

Ediţie spectaculoasă cu Viorica Dăncilă

Ultimul politician care a fost prezent în studioul de la „40 de întrebări” a fost Viorica Dăncilă, fostul premier al României şi fost lider al PSD.

„Sunt un om care a terminat o facultate, am profesat, am urcat pe fiecare treaptă. Sub influența presiunii am făcut greșeli de exprimare. Vedem acum că sunt mulți lideri politici care greșesc, care aduc în Limba Română cuvinte noi, dar nimeni nu îi taxează cum am fost eu taxată. Presa este foarte puternică. O greșeală a mea a fost luată și ținută în prim plan foarte mult timp.

Vedem acum cum greșesc liderii politici, dar acum sunt trecute în derizoriu. Încă există misoginism și orice lucru este amplificat. Am făcut aceste greșeli, dar nu am greșit în deciziile pe care le-am luat pentru oameni. Sper pe parcursul timpului ca cetățenii să se convingă de acest lucru”, a declarat Dăncilă, întrebată despre celebrele ei greşeli de exprimare.

„Am intrat în politică pentru a schimba ceva în societate. Am stat în cadrul aceluiași partid politic, am reprezentat România la Bruxelles, prima femeie premier. O zi în viața Vioricăi Dăncilă este o zi obișnuită. Mă scol dimineața devreme, îmi beau cafeaua, citesc revista presei. Mă bucur că stau cu familia. Am încercat ca în acest ultim an de zile să mă bucur de prezența familiei, să citesc”, a mai spus Dăncilă.