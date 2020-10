Viorica Dăncilă a răspuns marți seară în emisiunea 40 de intrebari cu Denise Rifai unei rafale de întrebări ale cunoscutei jurnaliste de la Kanal D. Prima întrebare a fost despre cine este Viorica Dăncilă.

Ce a răspuns Viorica Dăncilă

„Mi-am profesat meseria, mi-am făcut facultatea în 5 ani pe care am promovat-o cu nota 9. Am intrat în politică pentru a schimba ceva în societate. Am stat în cadrul aceluiași partid politic, am reprezentat România la Bruxelles, prima femeie premier. O zi în viața Vioricăi Dăncilă este o zi obișnuită. Mă scol dimineața devreme, îmi beau cafeaua, citesc revista presei. Mă bucur că stau cu familia. Am încercat ca în acest ultim an de zile să mă bucur de prezența familiei, să citesc”, a spus Viorica Dăncilă în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai.

„Am făcut Facultatea de Petrol și Gaze pentru că soțul meu era student la această facultate. Am o căsnicie de admirat, care a durat 37 de ani, în care ne-am sprijinit reciproc. L-am înțeles și m-a înțeles. O femeie nu poate face politică dacă nu are susținerea familiei. L-am cunoscut pe soțul meu când am terminat clasa a 10-a printr-un văr de-al meu cu care era coleg. Ne-am cunoscut, dar ne-am apropiat mult mai târziu”, a mai spus Dăncilă vorbind despre soțul său.

-Este adevărat că în momentul în care întâlnești prima dată socrii există emoții. Au existat și pentru mine, dar am văzut în socrii mei părinții soțului meu. Oameni care m-au iubit necondiționat și i-am iubit necondiționat. Între mine și socrii mei a existat o legătura foarte puternică.

-Sunt o romantică de felul meu. Este modul nostru de a ajunge în punctele în care ne dorim, modul nostru de a ne raporta la anumite lucruri.

Ati fost liderul de sacrificiu al PSD?, a întrebat Rifai

Nu am fost liderul de sacrificiu al PSD, am fost liderul de care avea partidul nevoie în acel moment. Nu am avut nicio ezitare atunci când partidul mi-a cerut să friu premierul României. Trebuie să înțelegi că într-o echipă trebuie sa fii jucător și să duci echipa spre câștig. Am ocupat mai multe funcții politice, aveam experiența politicii europene. Am dat dovadă de echilibru și cred că în acel moment era nevoie de un premier cu acest profil. Nu regret că am fost premierul României. Le mulțumesc colegilor care au avut încredere în mine că pot duce la bun sfârșit programul de Guvernare.

Dăncilă, despre greșelile gramaticale făcute

„Sunt un om care a terminat o facultate, am profesat, am urcat pe fiecare treaptă. Sub influența presiunii am făcut greșeli de exprimare. Vedem acum că sunt mulți lideri politici care greșesc, care aduc în Limba Română cuvinte noi, dar nimeni nu îi taxează cum am fost eu taxată. Presa este foarte puternică. O greșeală a mea a fost luată și ținută în prim plan foarte mult timp. Vedem acum cum greșesc liderii politici, dar acum sunt trecute în derizoriu. Încă există misoginism și orice lucru este amplificat. Am făcut aceste greșeli, dar nu am greșit în deciziile pe care le-am luat pentru oameni,. Sper pe parcursul timpului ca cetățenii să se convingă de acest lucru”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, despre broșele sale

„Consider că un detaliu poate face un detaliu la o ținută și eu am considerat că broșa pe mine mă avantajează. Cred că am în jur de 70-80 de broșe. Am primit foarte multe. Am primit de la soțul meu o broșă când am împlinit 30 de ani. Broșa mea preferată este cea pe care am purtat-o în campania de anul trecut, inima României”, a declarat fostul premier.