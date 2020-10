S-a aflat ce a pățit Denisei Rifai în ziua morții Mădălinei Manole. Episodul cutremurător a fost povestit chiar de către vedeta TV care a ținut să sublinieze că s-a simțit groaznic.

Denise Rifai a fost întrebată dacă a fost în situația de a prezența o știre, o informație, care să o tulbure foarte mult.

”Da, eram încă o copilă și o iubeam foarte mult pe Mădălina Manole. Eu a trebuit să dau în acea dimineață știrea că a murit. Îmi dau lacrimile și acum, a fost cea mai tristă știre, nu am putut să accept decizia ei, am iubit-o foarte tare. Am și scris, la șapte dimineață, această știre, plângând. Aproape că nu am putut să o citesc la radio. A fost groaznic”, a declarat ea într-un interviu pentru DCnews.ro.

Realizatoarea emisunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” a dezvăluit că a cunoscut-o personal pe regretata artistă.

”Bunica mea a lucrat patruzeci de ani la Radio România Actualități. Mă lua cu ea la concertele de la Sala Radio și așa am cunoscut-o pe Mădălina Manole. Eram mică, aveam cinci ani, și foarte mândră că eram lângă ea pe scenă când îi ofeream flori. Ulterior, am văzut-o la evenimente, am admirat-o foarte mult…”, a spus Denise Rifai.

Moartea celebrei artiste a șocat întreaga opinie publică. Mădălina Manole a fost găsită fără suflare, în urmă cu 10 ani, în baia casei, după ce a înghițit otravă comandată de pe internet. Înainte să moară, artista a scris un bilet de adio în care și-a explicat cumplitul gest. În plus, ea a adresat și o rugaminte către părinți.

„Nu mă judecaţi, nu vă judecaţi dragii mei părinţi şi frate, mergeţi înainte de dragul copilului nostru şi de dragul lui Mihăiţă, vă implor! Vinde tot ce se poate vinde, casa, orice, teren, dar vreau să rămână bani pentru pui mic (şcoli), şi… pentru Mihăiţă, Marian, Mihaela” a fost mesajul artistei, publicat la acel moment în presă.