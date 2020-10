Viorica Dancila va răspunde celor 40 de întrebări adresate de Denise Rifai, marți, de la ora 23:00, la Kanal D! Marți, 13 octombrie, de la ora 23:00, la Kanal D, telespectatorii vor avea ocazia să afle răspunsurile Vioricăi Dancila, una dintre cele mai puternice și controversate figuri din structurile de putere ale României, la întrebările incisivei jurnaliste Denise Rifai, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

„V-am promis o toamna altfel. Va invit marți, de la ora 23:00, să urmăriți <40 de întrebări cu Denise Rifai>, la Kanal D, să aflăm împreună răspunsurile, reacțiile Vioricăi Dancila la acele teme care ne-au preocupat pe mulți dintre noi”, a declarat Denise Rifai.

Emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, un format internațional de succes, își propune să aducă în față publicului larg, sub lumina reflectoarelor, personalități din diverse domenii. Invitații emisiunii se vor dezvălui în față publicului într-un maraton complex al întrebărilor menite să facă lumina în ceea ce privește aspecte dintre cele mai diverse ale parcursului profesional, dar și personal al acestora.

Denise Rifai, despre intrarea în politică

Denise Rifai a răspuns acum câteva zile mai multor întrebări Capital.ro, vorbind și despre o posibilă intrare în politică a cunoscutei vedete TV.

Capital: Dacă ar fi să te gândești deja la următorul pas în carieră, care ar fi acela? Te-ai gândit sau ți s-a propus să intri în politică? Ți s-a propus să preiei vreo funcție la vreun partid sau pe la Guvern?

Denise Rifai: Imi doresc sa fac politica la un moment dat, in viata mea, dupa ce voi duce la bun sfarsit anumite proiecte media. Imi doresc sa reusesc sa imi „reglez emotional” relatia cu microfonul si cu emisiunea mea, pentru ca ele reprezinta dependenta mea cea mai mare. In acele cateva luni cat am fost acasa, imi doream foarte mult sa revin la ceea ce iubesc foarte mult, la atmosfera aceea de redactie. Iubesc la fel de mult si politica, dar nu stiu daca as avea vreodata curajul sa fac acest pas catre politica.

Mi s-a propus deja de multe ori acest lucru si sunt foarte onorata sa primesc astfel de propuneri. Poate ca daca as avea doua vieti ar fi mult mai simplu sa fac si una, si alta. Deocamdata sunt jurnalist sunt constienta de cat de importanta este aceasta profesie pentru mersul societatii. Cred ca noi, jurnalistii, avem un rol foarte mare in viata comunitatii si putem schimba lucruri daca suntem corecti, verticali si nu ne pierdem pe noi insine.

Capital: Unde te-ai vedea în politică, dacă ar fi să intri? Primar ca Lasconi, (euro)parlamentar ca Rareș Bogdan, sau mai degrabă purtător de cuvânt?

Denise Rifai: M-as vedea parlamentar si purtator de cuvant al unui partid.