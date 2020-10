Astfel, conform rapoartelor de audiență consultate de Capital, pe publicul urban, emisiunea lui Denise Rifai de la KANAL D a avut un rating de 4,3 puncte, față de PRO TV care, a avut pe același tronson orar o audiență de doar aproximativ 3 puncte de rating.

De precizat că emisiunea lui Rifai a fost difuzată după un serial turcesc care, la rândul lui a avut o audiență mare, de peste 5,5 puncte de rating, mult peste ce avea PRO TV la acea oră. La ora 23.00, lider în audiențe era Antena 1.

La ora 23.30, Denise Rifai trecea pe locul 1 în topul audiențelor, deși ratingul era mai mic. Topul se schimbă radical după 23.45.

Aseara, in cadrul primei editii a emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, Elena Udrea a fost invitatul care s-a aflat sub lumina reflectoarelor, intr-un interviu maraton. Poate unul dintre cele mai controversate personaje feminine de pe scena politica din Romania, Elena Udrea s-a aflat sub tirul intrebarilor incomode si a facut o serie de dezvaluiri in premiera, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata in fiecare marti, de la 23:00, la Kanal D!

In 2015, Parlamentul vota sase cereri de arestare si urmarire penala impotriva Elenei Udrea, intr-o sedinta maraton. Aflata in sala de plen, la un moment dat, aceasta a facut un semn care a starnit nenumarate controverse, ducandu-si mana la nas. Desi, pana aseara presa a dat diferite interpretari gestului, iata ca Elena Udrea a povestit in cadrul emisiunii cui i-a fost adresat, de fapt, acel gest si ce semnifica.

„(…) Unei persoane dragi mie, la vremea aceea, partenerului meu care se afla acasa si mi-a scris spunandu-mi ca ma vede la TV. Era un gest pe care il stabilisem cu mult inainte, era copiat de la Celine Dion si sotul ei. Ei convenisera ca atunci cand se aflau in public si departe unul de celalalt sa isi faca acest gest. Cumva, am stabilit sa procedam la fel si atunci m-am intors sa ii fac semnul acesta ca sa stie ca sunt bine”, a spus Elena Udrea aseara, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”.

Fostul om politic a continuat aseara cu seria dezvaluirilor, povestind despre perioada de detentie, din Romania si din Costa Rica, marturisind care au fost traumele care si-au pus amprenta asupra ei.

„Mie imi este foarte frica de insecte. Faptul ca era plin de gandaci acolo, era mai traumatizant decat faptul ca nu aveam usa la toaleta… Mai degraba traumatizant a fost faptul ca am fost arestata cu Dorin Cocos, cu Alin Cocos. Noi am inceput relatia exact cu 18 ani in urma, ne-am serbat 18 ani de relatie, fiind in arestul central (…)Dorin mi-a trimis, printr-o doamna gardian, o felie de cozonac”, continua Elena Udrea.

O intrebare care a stat multa vreme pe buzele tuturor si-a gasit aseara raspunsul, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”. Elena Udrea a explicat care a fost natura relatiei cu fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu si ce loc ocupa acesta in viata sa.

„Nu. Sunt o persoana foarte glumeata. Atunci am facut o gluma pentru care am platit scump. Adica, atata lume a interpretat raspunsul meu si a fost atat de nepotrivit dupa aceea incat mi-a parut rau ca am facut gluma respectiva. Traian Basescu este cel mai important om din viata mea, dupa parintii mei. Pentru ca tot ce am realizat eu, in cariera mea politica, a fost datorita presedintelui Traian Basescu. Sunt fericita ca am avut ocazia sa fiu discipolul lui Traian Basescu, sa cresc politic cu Traian Basescu, asa cum au facut si multi, insa asta a fost tot”, a spus Elena Udrea.